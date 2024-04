Damián Pizarro se reencontró con el gol y ayudó a darle una alegría a Colo Colo en el Campeonato Nacional. Por eso, el plantel de los albos mostró su alegría por el 9 y además lo defendió. Esteban Pavez, capitán del Cacique, sacó la voz por recientes “inventos” que rodeaban al joven delantero colocolino.

“Me pone muy contento que Damián haya podido convertir, este año no le había tocado. Este año también inventaron cosas de por qué no lo ponían. Me pone mal que inventen cosas, siempre digo que me pregunten a mí”, comentó el mediocampista a los medios de comunicación

¿A qué se refería? A declaraciones que hizo Manuel de Tezanos en marzo. “Dijeron que no había venido a entrenar, que llegó tarde, pero nunca fue así. Si quieren preguntar algo, pregúnteme directo. Pero no me gusta eso que inventen cosas, sobre todo con jugadores de casa”, aclaró Pavez.

El periodista de TNT Sports dijo hace algunas semanas que le “contaron que Damián Pizarro llegó tarde a un par de entrenamientos, llegó tarde a más de uno, y que cuando se fue a Italia le mandaron un plan de entrenamiento que no cumplió. Le dijeron ‘joven, váyase y haga estos ejercicios’ y no cumplió”.

Damián Pizarro recibió la defensa del capitán de Colo Colo | Photosport

“A Damián Pizarro le afecta”

Esteban Pavez continuó su defensa a Damián Pizarro y manifestó que el 9 de Colo Colo “es muy importante para lo que viene, está vendido a Italia, va a ser un jugador de selección”. Además, se refirió a cómo el futbolista ha tomado los últimos meses y diversas informaciones que han salido sobre él.

“No sé si afectó su rendimiento, pero obviamente que le afecta. Lo que habla la prensa es muy importante para la gente, las redes sociales son algo muy salvaje que se está viviendo y a los más chicos les afecta. Ojalá que no se inventen más cosas”, disparó el capitán.

“Hay que ver lo positivo, hizo dos goles y de aquí adelante ojalá no pare y sea un gran aporte hasta que se vaya a Italia”, cerró.

