Esteban Paredes tuvo una difícil recta final en Colo Colo. Después de haber logrado muchos goles, pasó un momento imborrable. Para mal. “Fue cuando vino todo el tema de la pandemia. Nos mandaron al Seguro de Cesantía”, lo recordó en el programa El Legado, espacio de entrevistas conducido por Marcelo Rambo Ramírez.

“Me llevé un peso grande como capitán. Tenía compañeros que me ayudaban, pero el que más peso llevaba era yo. Después volvemos a entrenar peleando el descenso, que era incómodo. Tú sabes que en Colo Colo a veces hacen dos contratos por la imagen. Y los que teníamos eso no nos pagaban. Fue muy desgastante todo eso. Más encima con el tema del descenso. Vivíamos todo eso”, contó Paredes en esa distendida charla con el Rambo.

Ese Campeonato Nacional 2020 terminó con el Cacique al borde de la Primera B. Un gol de Pablo Solari evitó eso, pues encaminó el triunfo albo ante Universidad de Concepción en el partido que definió el equipo descendido. Una temporada que comenzó con Mario Salas en la dirección técnica. Y terminó con Gustavo Quinteros.

Esteban Paredes consuela a Guillermo Reyes, el arquero de UdeC en ese partido. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Llega un momento con Audax Italiano que me lesiono el dedo. Me meten un corticoides que después me generó un poco de arritmia. Me voy a la clínica y llego con 190 y tanto de pulsaciones. Mal. Me dio una crisis de pánico y lo pasé súper mal”, expuso Esteban Paredes.

Por suerte para él y todos los albos, la historia tuvo un desenlace feliz. “Gracias a dios después nos salvamos del descenso. A veces en las charlas con el entrenador, el día antes de los partidos, me tenía que controlar. Como que me venían las crisis. Sudor en las manos, los pies”, aseguró Paredes, quien hoy es director deportivo de Santiago Morning.

La emotiva celebración de Paredes tras mantener la categoría con Colo Colo. (Luis Hidalgo/Photosport).

Esteban Paredes no vivió días fáciles en la parte final de su estadía en Colo Colo. “Como que me bajaba algo. Y decía ‘no’. Pero empezaba a respirar y me pasaba. Eso me lo traté en Coquimbo”, apunto el referente albo, quien luego de salir del Cacique pasó al Barbón.

“Siempre me mantuve positivo. Yo no jugaba, estaba en la banca, Siempre con el mismo ánimo, apoyaba a mis compañeros. Nunca decía algo malo, incluso en la situación dolorosa que estábamos. Lo pude controlar bien. Creo que sí, gestioné un buen liderazgo”, admitió Paredes, siempre en la charla con el Rambo Ramírez.

Prosiguió con sus reflexiones. “Tienen muchas cosas de afuera. El público, la hinchada, no se puede salir a la calle. Lo que más hay que hacer es mantener la calma. Uno es el líder, el capitán. Si no apoya qué pueden esperar de él sus compañeros. Imagínate todos los que estábamos”, afirmó. Ese plantel tenía a Juan Insaurralde, Julio Barroso, Jaime Valdés, Matías Fernández y Matías Zaldivia, entre otros experimentados.

Jeyson Rojas y Pablo Solari cerca del abrazo entre Paredes y Barroso. (Luis Hidalgo/Photosport).

“Lo otro: no miraba redes sociales ni los diarios. Nunca. Eso también te va quemando la cabeza. Por sanidad mía y de mis compañeros. Lo más difícil fue haber peleado el descenso. Quedábamos en la historia. La relación con los hinchas…iban afuera del camarín. Estuvimos algunas veces de frente diciéndonos las cosas. Eso nunca lo he contado”, reveló Paredes.

“Hoy lo cuento. Pidieron reunión ‘muchachos, vamos a hablar’. En los estacionamientos fue. Se dio algo fuerte, no se llegó a las manos obviamente, pero sí nos fueron a encarar. Estábamos todos los del plantel, menos los juveniles. Eran unos seis hinchas. Escuchamos, dialogamos y creo que fue bueno. Ellos no fueron a amenazar, estaban preocupados. El equipo iba a descender, cualquiera estaría preocupado”, dijo Esteban Paredes.

Y agregó que “veía compañeros sufrir. Algunos no querían jugar. Se notaba. Después volaban al otro año. Quizá es normal, todas las mentalidades son diferentes. Todos pensamos distinto. Hay un temor, qué irá a pasar. No todos somos iguales. Era constante la presión. De todos los días. Se hablaba todo el día de Colo Colo. Los hijos y la familia sufren con uno”, repasó el popular Visogol. ¡Una conversación donde también hubo muchas risas e inéditas respuestas!

