Un duro golpe recibió Colo Colo en la búsqueda de su entrenador. Esto debido a que Luis Zubeldía, uno de los candidatos más importantes que el cuadro albo tiene en carpeta, aseguró que su deseo es continuar en Liga Universitaria de Quito.

El entrenador argentino, reciente campeón de Copa Sudamericana, manifestó que si bien ha tenido ofrecimiento de elencos importantes, prefiere respetar al cuadro ecuatoriano y jugar la fase de grupos de Copa Libertadores.

“Con todo respeto a grandes equipos que pueden estar pendientes de uno, la prioridad la tiene Liga. Quiero aclarar eso. Tengo un sentimiento muy fuerte”, expresó en Ecuador antes de viajar a Argentina junto a su familia, donde pasará la Navidad.

Ni la plata lo lleva a Colo Colo

Zubeldía además dejó en claro que se mueve por un tema de pasión más que por la plata, echando por tierra la opción de ir a Colo Colo si es que tiene un mejor ofrecimiento económico.

“Me ha dado mucho Liga y no hay dinero que pueda cambiar mi opinión”, manifestó de manera tajante en el aeropuerto de Quito. “En este corto plazo es Liga o nada, quiero que el club siga creciendo”, agregó.

“Saben lo que pienso los dirigentes de Liga. Me han dicho que quieren que siga, entonces no puedo poner plazos. Pero no puedo tomar la decisión sin saber cómo van a seguir las condiciones”.

Reunión clave en el Cacique

Daniel Morón expondrá esta jornada ante el directorio de Colo Colo nombres de posibles entrenadores para el Cacique, el que esperan resolver a la brevedad posible considerando que deben comenzar a armar el plantel para iniciar la pretemporada.

Los albos tienen planeado ir a Uruguay a trabajar con el nuevo cuerpo técnico, donde jugarán algunos partidos amistosos. El 8 de enero está planificado iniciar la pretemporada.