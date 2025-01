La tranquilidad no es una sensación que se experimente mucho en el estadio Monumental, porque en Colo Colo no hay calma en medio de la pretemporada para celebrar su año del Centenario.

El cuadro albo vive una profunda crisis con uno de sus referentes, debido a que Maximiliano Falcón está en rebeldía con el club y se ausentó de su trabajo por más de una semana.

El defensor central uruguayo no está realizando la pretemporada con Colo Colo, debido a que afronta un problema con los dirigentes de Blanco y Negro, el cual se esclareció este jueves.

ver también Colo Colo toma polémica decisión con Maxi Falcón tras su berrinche en esta pretemporada

Aníbal Mosa aclara el conflicto con Peluca Falcón

Este jueves fue presentado oficialmente en el Monumental el refuerzo argentino Claudio Aquino, y en el evento participó Aníbal Mosa, quien fue consultado por el caso de Falcón.

El empresario nacido en Siria contó que la versión que dio a conocer El Mercurio que indica que el charrúa quiere recibir un sueldo más alto es falsa, sino que el deseo del futbolistas es irse de Colo Colo.

“Vi hoy en la mañana que se decía que Falcón andaba detrás para que le suban el sueldo. Eso es falso, lo quiero desmentir. Tanto Daniel (Morón) como yo estamos en las negociaciones y jamás nos han dicho que Maxi quiere más plata”, sostuvo el presidente de Blanco y Negro.

Publicidad

Publicidad

Maximiliano Falcón está en rebeldía con Colo Colo.

“Su intención es salir del club para tener una nueva experiencia laboral, pero no ha sido un chantaje de parte de él de que me voy si no me suben el sueldo. Eso es falso”, cerró.

De esta forma se conoce un nuevo detalle sobre Maxi Falcón, que empieza a alejarse cada vez más de Colo Colo.

Publicidad

Publicidad