Por tercer partido consecutivo, el delantero Leandro Benegas no fue considerado en Colo Colo, justo en momentos donde hay interés en su fichaje desde Argentina.

Unión de Santa Fe es el equipo que busca firmar al nacido en Mendoza, por pedido expreso de su entrenador, Cristian Kily González, algo que en Chile desconocen.

Sin embargo, a diferencia de ocasiones anteriores, en Colo Colo se mostraron dispuestos a abrir sus puertas para que Benegas y otros jugadores partan, aunque con condiciones.

¿Qué dicen en Colo Colo por situación de Leandro Benegas?

Es el caso del director deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, quien consultado por el interés de Unión por el Toro afirmó categórico que “no ha llegado nada“.

Aunque el directivo de Colo Colo agregó sobre Benegas y otros jugadores que “el plantel es que el está y así vamos a terminar el año, a menos que tengamos alguna cosa extraordinaria por algún jugador”.

Por su parte, el presidente de la concesionaria alba, Alfredo Stöhwing, fue más escueto al respecto e indicó que “nuestro ideal es mantener el plantel, pero si hay ofertas imposibles de rechazar siempre se van a considerar“.

¿Qué piensa el técnico de Colo Colo por opción de partir de Leandro Benegas?

A diferencia de los dirigentes de Colo Colo, su entrenador Gustavo Quinteros fue categórico en negarse a la opción de que Benegas y otros jugadores dejen la Casa Alba.

“No es una buena idea dejar ir a cualquier jugador ahora; no queremos perder a ninguno porque en la recta final le pasa algo a alguno y necesitas a los demás, por más que ahora no estén jugando con continuidad”, asevera el DT albo.

¿Cómo le ha ido a Leandro Benegas en Colo Colo?

Leandro Benegas llegó en enero como refuerzo para la temporada 2023, y hasta ahora ha disputado 22 partidos en todas las competencias, con cuatro goles anotados más una asistencia.