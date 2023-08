Leandro Benegas no fue convocado para la ida de la final regional de la Copa Chile, sumando otro partido sin ser considerado en Colo Colo. Pero mientras Gustavo Quinteros no lo llama, al otro lado de la cordillera aparece un interesado por el ex Independiente.

Así lo aseguró el periodista Cristián Caamaño en los micrófonos de Radio Agricultura. El comunicador aseguró que Unión Santa Fe tiene deseos de tener a Benegas en la liga argentina, cuyo mercado de fichajes se mantendrá abierto hasta finales de este mes.

“Me llegó una información. El Kily González, entrenador de Unión de Santa Fe, como en Argentina se extendió el cierre del libro de pases hasta fin de mes, tiene interés en Leandro Benegas”, dijo el periodista en la estación radial.

“El Kily llegó hace poco a Unión, está buscando a un delantero y como lo conoció a Benegas en Independiente, lo vio toda esa temporada… no vaya a ser cosa de que si Benegas ve una posibilidad concreta, y si la oferta no es tan mala para Colo Colo, pida una salida. No sé cómo lo tomará Quinteros”, comentó.

Hace unas semanas, con el mercado chileno ya cerrado, Quinteros le cerró las puertas a una salida de Darío Lezcano, pese a los pocos minutos que ha sumado el delantero paraguayo. El DT no quería perder opciones en la ofensiva en caso de que el joven Damián Pizarro salga del equipo.

¿Cuántos goles lleva Benegas en Colo Colo?

Leandro Benegas, que arribó a inicios de 2023, suma cuatro goles con la camiseta de Colo Colo. Todas sus anotaciones han sido en el Campeonato Nacional.

¿Hasta cuándo tiene contrato Benegas con Colo Colo?

Leandro Benegas tiene contrato hasta finales de 2024 con Colo Colo, por lo que cualquier interés por el delantero en esta temporada se debe negociar con Blanco y Negro.