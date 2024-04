Emiliano Amor hace un mea culpa de su entrada en Colo Colo: "Me ganaron la posición"

Emiliano Amor fue uno de los cambios que hizo Jorge Almirón para modificar la suerte de Colo Colo. El Cacique igualó sin goles frente a Alianza Lima en la 3° fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. Y el espigado defensor argentino ingresó en el segundo tiempo.

Corrían 62′ cuando el DT del cuadro albo mandó al campo de juego al “15”, quien reemplazó a su compatriota Gonzalo Castellani. De todas maneras, Emi Amor dejó una jugada en la que provocó muchas dudas en la hinchada. El peruano venezolano Jeriel De Santis se lo llevó con una facilidad considerable.

“Me siento bien, para jugar. Todos trabajamos para estar en los titulares, a veces toca y a veces no. Tenemos que ser profesionales y aprovechar cuando toca. Hoy me ganaron la posición, después me pude recuperar por una jugada”, describió el exzaguero central de Vélez Sarsfield.

Un mea culpa de una acción que dejó con una gran incógnita a la parcialidad colocolina. “Sabíamos que ellos iban a estar replegados con cinco atrás. Tuvimos muchas claras que no pudimos aprovechar por un dedo. Tuvimos las ocasiones claras, me iría intranquilo si no tuviéramos esas jugadas.

El esperanzador mensaje de Emiliano Amor para el futuro de Colo Colo en la Libertadores

Emiliano Amor cree que Colo Colo todavía tiene algo que ofrecer en el Grupo A de la Copa Libertadores. Aunque admitió el sentir del vestuario albo tras una igualdad que sumó un punto. Pero que caló como si hubiese sido una derrota. “Duele no regalarle algo a la gente y devolver el respaldo a las 40 mil personas”, reveló el trasandino de 28 años.

“Quedan 9 puntos, uno de local y dos de visitante. Los partidos de Libertadores siempre son difíciles. Queremos ganar los partidos de local. Por detalles y cositas no se pudo dar”, sentenció Emi Love, quien ahora debe cambiar el foco en la mirada.

Esto porque el Eterno Campeón tiene un desafío pendiente por el torneo local: en la 10° fecha del Campeonato Nacional 2024, recibirá a Unión La Calera en el estadio Monumental para seguir adelante en la persecución a los clubes encaramados en la tabla de posiciones que lidera Universidad de Chile.

Así va Colo Colo en la tabla del Grupo A de la Copa Libertadores

Colo Colo suma cuatro puntos luego de tres jornadas en el Grupo A de la Copa Libertadores. Así está la tabla de posiciones.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!