Emiliano Amor terminó indignado por la falta que le cometió Miguel Borja y que no fue revisada por el VAR en Colo Colo vs River por Copa Libertadores.

Emiliano Amor estalla contra el arbitraje por perdonazo a Borja: "No fueron al VAR"

Colo Colo sufrió con el arbitraje en el empate con River Plate en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El juez brasileño Raphael Claus fue un protagonista más del encuentro, donde perdonó una roja a Miguel Borja con complicidad del VAR y terminó expulsando a Maximiliano Falcón.

En el segundo tiempo, Borja le pegó un fuerte planchazo a Emiliano Amor y lo dejó muy lastimando en el capo de juego. Claus ni siquiera pintó al delantero de River Plate. La repetición, en tanto, dejaba claro que el VAR debía llamar al árbitro para revisar la jugada, pero nada ocurrió.

Tras el partido, Amor se quejó por esta determinación. “No quedamos conformes con el arbitraje porque ellos tienen la ayuda del VAR y no fueron. Ahí podía haber una diferencia. Pero bueno, hay que seguir esforzándonos y luchando, y esperamos que allá no pase lo mismo”, contó a ESPN.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, también protestó en la zona mixta. “El pisotón de Borja sobre Emiliano Amor es una asquerosidad, en cualquier parte eso es expulsión”, dijo. Además, reveló que “Amor tiene el tobillo inflamadísimo”.

Jorge Almirón también pidió la roja para Miguel Borja

Emiliano Amor no fue el único que se quejó del arbitraje en Colo Colo. Jorge Almirón, entrenador de los albos, pidió que el juez (todavía no definido) de la revancha contra River Plate sea más justo.

“Esperemos que no pase nada raro, que el árbitro sea imparcial y que gane el mejor. Si toca perder, estoy orgullo del equipo igual, pero estamos vivos, estamos muy bien. Esperamos hacer un buen partido y que el arbitraje no incida. La no expulsión en contra de Emiliano Amor fue bastante clara”, dijo.

Para estar actualizado con las noticias de la Copa Libertadores, sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos en Google News.