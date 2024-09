Jorge Almirón manifestó sus dudas sobre el arbitraje y pidió que en Buenos Aires no suceda "nada raro" porque a River ya lo beneficiaron en Santiago.

Almirón implora que Conmebol no meta manos negras con el arbitraje en la revancha: "Que no pase nada raro"

El arbitraje de Raphael Claus fue un desastre para Colo Colo. Expulsó a Maximiliano Falcón luego de un empujón alevoso de Paulo Díaz y además perdonó la roja a Miguel Borja, a quien ni siquiera le sacó amarilla.

Se sabe que en estos duelos la influencia arbitral es importante y quedó demostrado en Santiago que River pesa más que el Cacique. Por eso Jorge Almirón, DT de Colo Colo, implora a Conmebol por un buen arbitraje.

“Estamos a 90 minutos de estar entre los cuatro mejores de América. Esperemos que no pase nada raro, que sea imparcial el árbitro que nos toque allá y que gane el mejor”, sostuvo.

“Si nos toca perder me siento orgulloso del equipo igual. Pero estamos vivos, estamos muy bien, esperamos hacer buen partido. Pero que el arbitraje no sea como hoy, con la expulsión y la no expulsión en contra de Amor, que fue bastante claro”, agregó en el cierre de su conferencia.

La increíble infracción de Borja a Amor que los árbitros le dejaron pasar a River Plate. Era roja clarísima.

Almirón destaca a sus jugadores de Colo Colo

A pesar de que solamente empataron como local, en Colo Colo hay buenas sensaciones de cara a la revancha ante River Plate, en Buenos Aires.

“Jugar contra este rival y dominarlo por muchos momentos la verdad me deja mucha tranquilidad para la vuelta. Todos están así, con la misma sensación”, manifestó.

Luego indicó que “tenemos una semana para prepararnos bien y el rival tiene un partido difícil (ante Boca), así que esperemos que lo sufran y el martes que viene arriesgar todo para llegar a semifinal”.