Colo Colo consiguió un triunfo importante ante Huachipato. Tras la caída ante O’Higgins la semana pasada, el planteo alternativo de Almirón tenía que revalidar su alternancia de nombres y lo hizo a su estilo, poniendo a jugar a algunos de los nombres primordiales en su esquema.

Brayan Cortés (6): podría haber hecho un puzzle, cebar unos mates o filosofar sobre la existencia. La verdad es que el portero colocolino tuvo espacios de poca participación en el partido. Pero, cuando le tocó aparecer, lo hizo. Un ejemplo de ello fue lo que hizo en el minuto 88’, cuando le cortó una importante jugada de gol a Brea Otra cosa que hace bien el portero: interceptar centros.

Daniel Gutiérrez (6): ha demostrado que es una buena opción corriendo por la izquierda. Se mostró rápido y hábil, con claridad a la hora de pasar. Lo difícil le tocó en la parte defensiva, sobre todo porque tuvo al frnete a un escurridizo Maximiliano Gutiérrez. A los 76’ se creó una jugada solo, pero no pudo habilitar a nadie, pese a meterse hasta la usina del Huachi.

Emiliano Amor (4,5): lento y un poco errático. Se nota que le sigue faltando fútbol. Pese a esto, mostró ciertos momentos de solidez y lucidez. Esporádico aquello, bien sea dicho. Un ejemplo de lo que fue su partido, a los 31’ tuvo una pifia horrenda que podría haber costado un gol.

Alan Saldivia (6): mucho ímpetu, quizás demasiado. No es debatible que Saldivia fue de lo mejor que mostró Colo Colo ante Huachipato. Lo malo es que a veces no mide su energía y fuerza y termina cayendo en faltas no necesariamente inevitables. Eso hizo que se ganara una amarilla a los 42’. Pero, además, fue un agente ofensivo. A los 18’ casi marca con un cabezazo.

Jeisson Rojas (5): si por el carril izquierdo pasaron la mayoría de los ataques de Colo Colo, por la derecha pasó menos. Jeisson Rojas pasó algo desapercibido, aunque tuvo momentos de brillo.

Esteban Pavez (5,8): bien en las marcas y en el inicio de las jugadas. Se nota que levanta al resto con su energía. La jineta la lleva muy bien puesta. Fue importante su pase a los 47’ que terminó en el gol de Carlos Palacios.

César Fuentes (5): sigue quedando entre los más bajos del equipo. Pese a esto, se mostró colaborativo en defensa y en un par de jugadas intervino de forma trascendental. A los 42’ quiso hacer un lujito que sólo terminó dejándolo como el meme del abuelo Simpson que se humilla a sí mismo. Fuerte fue la opinión de la galería alba en redes sociales.

Vicente Pizarro (6,5): de lo mejor, sino el mejor de Colo Colo. Su presencia en el mediocampo se hace sentir y pese a su juventud irradia experiencia. Buen toque, buena ocupación de los espacios y visión de juego. Fue uno de los más nombrados en la transmisión de TNT Sports, por lo que se nota que tuvo una gran participación. Además, aportó con un centro rasante que concluyó con el segundo gol del Cacique (81’), dando la tranquilidad para el fin del duelo.

Carlos Palacios (6,5): sigue siendo el diferente del equipo albo. Si ante Godoy Cruz se le vio apagado y falto de ideas, pareciera que la tarde dominical lo volvió a iluminar. Trascendental en este equipo, no solamente por su claro talento, sino porque realiza pases impensados y sorprende al rival. Su gol fue la apertura del camino para el Cacique (47’).

Rodrigo Paiva (6): pocos partidos y el paraguayo ya ha mostrado que vino por el puesto a Macul. De lo más activo de Colo Colo en la poco fructífera primera mitad. A los 39’ lanzó un tiro que salió desviado por poco, luego de pasar entre las piernas de un jugador de la usina. A los 71’ salió para que entrara Marcos Bolados.

Damián Pizarro (5,5): su rendimiento, como una montaña rusa: sube y baja. A ratos desaparece del encuentro y en otros resulta vital. De hecho, fue una recuperación de balón suya la que terminó en el primer tanto del Cacique. Salió a los 54’ y le dejó su espacio a Matías Moya.

Matías Moya (5,8): era necesario para Matías Moya anotar un gol con Colo Colo. El volante albo necesita reencontrarse con la confianza y este duelo ante Huachipato sin duda que será importante en ese rumbo. Ingresó a los 54’ por Damián Pizarro y, como ya se dijo, aportó con el segundo gol del encuentro, cuando se encontró con una pelota suelta en el área de Huachipato (81’).

Marcos Bolados (5,8): entró con ímpetu. nadie diría que a mitad de semana salió exhausto en el duelo ante Godoy Cruz. Fue importante en la jugada del segundo tanto, pues además de una serie de toques anteriores, terminó habilitando a Vicente Pizarro, que mandó el centro que terminó en el tanto.

Cristian Zavala: (-) entró a los 86’ y poco se puede decir de él. Sin dudas, tendrá que ser desde el comienzo ante Trinidense.