La octava fecha del Campeonato Nacional 2024 trae uno de los partidos más esperados del último tiempo. Colo Colo recibe a Cobreloa en el estadio Monumental luego de ocho años sin animar un clásico en la Primera División del fútbol chileno.

Dos de los clubes más importantes del país, con una larga rivalidad detrás, se vuelven a ver las caras en la máxima categoría de nuestro balompié. Ambos necesitados de un triunfo, se preparan para un partido que promete y para el que uno de los máximos ídolos de los Loínos hizo un especial pedido.

Víctor Merello, uno de los nombres más destacados en la historia del cuadro minero, hizo un llamado al DT del club para no ir a esconderse al Monumental. De hecho, le pidió mirar lo hecho por los rivales del Cacique para así dar el gran golpe.

ídolo de Cobreloa pide a Emiliano Astorga ir a pelear de igual a igual ante Colo Colo

Víctor Merello, bicampeón de Primera División (1980 y 19829) y ganador de Copa Chile (1986) con Cobreloa, ya vibra con el clásico ante Colo Colo. Ocho años tuvieron que pasar para que ambos elencos se enfrenten en la Primera División y el ídolo quiere que el regreso sea en grande.

En conversación con RedGol el otrora volante le prestó el ropero a Emiliano Astorga, quien no lo ha pasado muy bien en el inicio de la temporada. “Es difícil poder decir eso (salida su pierde), porque primero tiene un pequeño respaldo tras devolver a Cobreloa a Primera División. No ha hecho una mala campaña, sino que no hay un equipo competitivo y de jerarquía. Se lucha con lo que hay”.

“Si es responsabilidad suya no reforzar mejor al equipo, sea por recursos o porque la directiva no hizo más para tener un equipo de mejor nivel y pensó sólo en permanecer en Primera División y después ver qué sucede”, añadió.

Para Víctor Merello, Emiliano Astorga no debe salir si cae con Colo Colo. “Dentro de lo que ha hecho y en la posición en que está, si pierde partidos estará en una situación complicada, pero no es el momento para desarmar o dejar todo medio tirado para que sea más complicado”.

No obstante, remarcó que el Cacique está listo para recibir un golpe letal tras dos derrotas al hilo. “Cuando se trata de cotejos con un valor agregado máximo, a lo mejor se ven mejor las cosas, pero aquí tiene que salir todo lo que Astorga tiene para enfrentar a un rival que, creo, está para el KO. Los que lo han ido a enfrentarlo sin meterse atrás lo han complicado”.

Finalmente hizo un llamado a ir con todo al Monumental. “He visto muchos partidos, Ñublense fue uno de los que le jugó de igual a igual y no renunciar a lo que uno hace y complican la situación. Jugarle a Colo Colo o a los llamados grandes, sólo defendiendo, renuncias a lo que puedes hacer para lograr un objetivo”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Emiliano Astorga en Cobreloa esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Emiliano Astorga ha logrado dirigir un total de siete partidos oficiales con Cobreloa. En ellos ha conseguido tres triunfos, un empate y tres derrotas que lo tienen en el décimo lugar del Campeonato Nacional.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Cobreloa?

Colo Colo y Cobreloa volverán a verse las caras en la Primera División del fútbol chileno. El clásico está programado para este lunes 15 de abril a partir de las 20:30 horas en el estadio Monumental.

