Colo Colo se prepara para una temporada 2024 en la que tendrá una cara totalmente nueva. Tras la salida de Gustavo Quinteros, el Cacique confirmó a Jorge Almirón como su nuevo técnico y aspira a levantar el nivel no sólo en el plano local, sino que también internacional.

Uno de los jugadores que está llamado a destaparse es Maximiliano Falcón. Si bien el Peluca ha respondido en la cancha cuando se le necesitó, esta será la primera campaña que disputa con los albos sin el técnico que lo llevó al Monumental.

El zaguero protagonizó varios episodios polémicas con Gustavo Quinteros por sus salidas de cadena, las que ahora tendrán una mirada distinta con Jorge Almirón. Es por ello que este miércoles, en la presentación de la nueva camiseta de Colo Colo, el charrúa realizó un juramento.

Maximiliano Falcón promete ir por más a nivel personal en Colo Colo

Maximiliano Falcón no quiere que sus reacciones le vuelvan a costar caro. Esta tarde en la presentación de la camiseta 2024 de Colo Colo, el Peluca se refirió a lo que espera hacer este año y dejó en claro que buscará mejorar no sólo en su carácter, sino también en otras líneas.

“En lo personal, tratar de ir por más. Hacer trabajos individuales fuera de los entrenamientos habituales que tenemos”, comenzó señalando. “Los jugadores más grandes siempre me dicen que tengo bastante potencial y tengo que tratar de aprovecharlo porque eso también ayuda al equipo”, añadió.

Eso no fue todo ya que Maximiliano Falcón recalcó que quiere ser protagonista en los tres torneos que tiene el Cacique esta temporada. “Obviamente ir por todos lo campeonatos, porque en Colo Colo tienes que ganar todo lo que se juegue”.

Maximiliano Falcón tuvo palabras para lo que ha sido la pretemporada junto a sus compañeros, donde todavía no saben de derrotas. “Hemos ido de menos a más. Hemos sido protagonistas del juego. Eso me deja muy tranquilo. Estamos todos en la misma línea y tirando para el mismo lado”.

Finalmente, el zaguero se mostró feliz con la nueva indumentaria de los albos. “Por más que no sea chileno, siento un cariño muy grande por la camiseta y el club, que fue el que me abrió las puertas y me dejó crecer como jugador y persona”.

“Es muy linda. Tuvimos la oportunidad de probarla antes y es bastante cómoda. Decirle a la gente que nosotros vamos a poner la garra y el corazón como se debe acá en Colo Colo. Y tratar de hacer el mejor papel para llevarnos todos los trofeos posibles”, sentenció.

¿Cuáles fueron los números de Maximiliano Falcón en Colo Colo en 2023?

Durante la temporada 2023 con Colo Colo, Maximiliano Falcón logró disputar un total de 35 partidos oficiales. En ellos marcó un gol, dio una asistencia y llegó a los 3.113 minutos dentro del terreno de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo tiene la mira puesta en lo que será su último amistoso de pretemporada. Este sábado 3 de enero desde las 18:00 horas el Cacique enfrenta a Independiente del Valle por la última fecha de la Copa Viña.

