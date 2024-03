Una rápida negociación tuvo Colo Colo para definir a su último refuerzo para el plantel de Jorge Almirón, como un reemplazo del lesionado volante César Fuentes.

Todo, porque tienen plazo hasta el 29 de marzo para inscribir la lista de buena fe para la fase de grupos de Copa Libertadores, por lo que estaban contra el tiempo par cerrar un nuevo nombre.

Una decisión que fue cerrada esta jornada, luego de que el directorio aprobó el arribo del argentino Gonzalo Castellani, quien será el nuevo volante que tengan los albos.

El jugador ya tuvo paso por el fútbol chileno, con buenas temporadas en Unión La Calera, donde dejó gratas sensaciones, además que fue dirigidos por Jorge Almirón.

Todo acordado

Fue el periodista Rodrigo Gómez, de radio Cooperativa, quien entregó detalles del acuerdo de Colo Colo con su nuevo refuerzo, por lo que pronto estará la presentación.

“Gonzalo Castellani es nuevo jugador de Colo Colo. El directorio de Blanco y Negro aprobó la llegada del volante por un año para reemplazar a César Fuentes”, reveló el periodista.

Con esto, el volante que estuvo en la última temporada en Defensa y Justicia de Argentina tiene todo listo para ser el último refuerzo de Colo Colo, en una misión que tenía la directiva con Jorge Almirón.

El ex La Calera se reencuentra con el entrenador que tuvo en un momento en Godoy Cruz: “Es un técnico muy bueno en todo sentido y las veces que me ha tocado compartir con él me he sentido muy cómodo”.

