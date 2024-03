Uno de los nombres que tiene Colo Colo en carpeta para ser el último refuerzo para el plantel de Jorge Almirón, es el del volante Gonzalo Castellani, donde están contra el tiempo para cerrarlo.

Si bien aseguran que todavía no se han iniciado conversaciones con el argentino, la carpeta está de los primeros en el estadio Monumental, para sumar un nuevo nombre por la lesión de César Fuentes.

Castellani tiene un amplio recorrido, donde coincidió con el actual entrenador de Colo Colo cuando tuvo paso por Godoy Cruz, por lo que maneja el estilo de Almirón.

Una situación que le puede abrir las puertas del estadio Monumental para acelerar su llegada como refuerzo albo, donde tienen plazo hasta el jueves para inscribirlo en Copa Libertadores.

Elogios para el entrenador

Cuando Jorge Almirón asumió en la banca de Colo Colo, fue Gonzalo Castellani uno de los primeros en felicitar el nuevo paso, teniendo en cuenta el conocimiento que tiene de su persona.

“Es un técnico muy bueno en todo sentido y las veces que me ha tocado compartir con él me he sentido muy cómodo. Por su estilo y es una de las cosas que lo caracteriza, su estilo de juego lo tiene muy acoplado“, comentó el ex La Calera en ESPN.

En esa misma línea, profundizó en cómo fue el trabajo en conjunto y que, además, le sirvió mucho su conocimiento para su carrera deportiva en varios equipos.

“Seguramente en Colo Colo le va a ir muy bien por los jugadores que tiene, por la jerarquía. Me ha enseñado cosas, me ha hecho ver el fútbol de otra manera y espero que le vaya muy bien”, precisó.

