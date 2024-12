Desmienten quiebre de Colo Colo y Blanco y Negro por los premios: "No hay nada"

Siempre pasa algo en Colo Colo. Un fin de año movido está teniendo el campeón del fútbol chileno, y a la búsqueda de fichajes se suma un supuesto lío del plantel con Blanco y Negro.

Hay versiones que afirman que los jugadores del cuadro albo no están contentos con los dirigentes, debido a que no han llegado a acuerdos para el pago de los premios de 2024 y tampoco para los de 2025.

Es más, aseguran que esa complicación obligó al entrenador Jorge Almirón a tomar medidas, porque supuestamente decidió aplazar el arranque de los entrenamientos para el 2 de enero.

Patricio Yáñez niega conflicto en Colo Colo

La información que surgió este lunes fue totalmente desmentida por Patricio Yáñez, quien en radio Agricultura señaló que no hay problemas entre los jugadores y los dirigentes de Colo Colo.

“A mí me dijeron todo lo contrario… Es como el otro día, cuando apareció la información que Arturo Vidal no quería a Claudio Bravo en el camarín, que fue desmentido”, dijo en primera instancia el ex jugador albo.

Pato Yáñez asegura que no hay quiebre en Colo Colo.

“La información que tengo es que hay unas diferencias, pero que en ningún momento hay mala onda, ni nada por el estilo. Son cuestiones que a la hora de hacer la liquidación hay menos dinero, pero no hay problema, no hay quiebres, no hay nada“, agregó el Pato.

Por último, Yáñez reveló que su información es de primera fuente, porque los datos se los dieron jugadores de Colo Colo.

“La información que tengo proviene del plantel, no de afuera. Hay que seguir analizando el tema, pero no hay tal quiebre”, cerró.