Colo Colo se cayó de la lucha por el título del Campeonato Nacional 2023 al caer frente Unión Española en el estadio Monumental, por la penúltima fecha del torneo. La corona será para Cobresal o Huachipato, mientras el Cacique debe luchar los últimos tres puntos para definir en qué condiciones se clasifica a la Copa Libertadores 2024.

En la previa del duelo contra Curicó Unido, Dante Poli se lanzó contra el Cacique y especialmente contra el capitán albo, Esteban Pavez. El mediocampista no jugó ante los hispanos por suspensión, pero habló tras el duelo y al ex defensa de la UC y la selección chilena no le gustaron sus declaraciones.

“Cada uno puede tener su opinión súper critica, súper clara y súper válida, sobre todo lo de Pavez. Pero a mí no me parecieron prudente sus declaraciones, puede tener toda la razón del mundo y probablemente lo tenga, pero él desde su liderazgo debe tener la madurez para no salir incendiar algo que ya está muy complejo, y que efectivamente me parece más perjudicial que beneficioso para el equipo”, dijo Poli en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro.

Agrega que “cuando empieza a hablar un hombre importante como el capitán, después el director deportivo, vamos a esperar que dice Quinteros si sigue o no y ni hablar del presidente, empieza esta ola de declaraciones públicas que lo único que hacen es entorpecer y generar ruido”.

“Ahí es donde Colo Colo, donde puede empezar a deambular en problemas, dificultades y malas decisiones. Venían algo ordenados, en algo medio coherente. Yo creo que tienen que volver a eso de forma inteligente”, complementó.

Dante Poli sentenció que “cuando Colo Colo no logra sus objetivos del año, todo pareciera malo y se empieza a destruir y perder esa cordialidad, esa buena educación y ese orden institucional que debe existir”.

Las declaraciones de Pavez

Cabe recordar que tras la derrota ante UE, Esteban Pavez manifestó que “nos estamos yendo de este torneo. Nos queda un partido más que vamos a querer ganar, obviamente, pero es un momento muy duro. Teníamos ilusión, pero así y todo era mucho premio para el año que hemos hecho”.

¿Colo Colo podrá conseguir el cupo de Chile 2 a Copa Libertadores? ¿Colo Colo podrá conseguir el cupo de Chile 2 a Copa Libertadores? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol y deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!

¿Dónde jugó Dante Poli?

El ex defensa y hoy comentarista de 47 años, Dante Poli, defendió las camisetas de Universidad Católica, Nueva Chicago (Argentina), Skoda Xanthi (Grecia), Unión Española y Puerto Rico Islanders.

¿Cuándo juega Colo Colo contra Curicó Unido por la última fecha?

Colo Colo visita a Curicó Unido este viernes 8 de diciembre, desde las 18:00 horas en el estadio La Granja. El duelo es válido por la 30° y última fecha.