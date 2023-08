Colo Colo sufrió un revés en su intento por alcanzar a Cobresal en la cima del Campeonato. Los albos no pudieron con Coquimbo en el Sánchez Rumoroso y se trajeron una igualdad sufrida, con la que terminaron alejándose dos puntos más de los mineros y cayendo al cuarto lugar en la tabla de posiciones.

El tiempo se acorta para que el Cacique logre descontarle unidades a Cobresal y todo indica que será complicado para ellos el retener el título logrado en 2022. Así también lo cree Patricio Yáñez, que en el programa Puntapié Inicial de Radio Agricultura, destacó las dificultades albas en este año.

“Si Colo Colo llega a conseguir el título es tremendo mérito, es meritorio, no es pan comido. Con un equipo que termina jugando con jugadores que no estaban en los cálculos de nadie siendo titulares, con (Fabián) Castillo que nuevamente ingresa y no pasa nada, con Ramiro González que ingresa y no pasa nada”, recalcó.

“En fin, con una serie de elementos que es un equipo completamente distinto al que uno podía pensar, al del año pasado no tiene nada que ver con este, es un nuevo equipo con rendimientos muy distintos”, agregó el Pato, campeón de la Copa Libertadores con los albos en 1991.

Por lo mismo, ante tamaña dificultad, es que Pato Yáñez realizó una osada apuesta al resto del panel del programa en caso de que los albos alcancen el bicampeonato.

“Así que si Colo Colo llega a ganar el título, yo de verdad vendría en traje de baño para acá a hacer el programa. En traje de baño, no dije en pelotas. Le voy a pedir prestada la zunga a Jorge Hevia”, destacó.

¿Cuántos puntos lleva Colo Colo en la tabla de posiciones?

Colo Colo, tras su igualdad con Coquimbo Unido, se quedó con 34 unidades en la tabla, a ocho de los actuales punteros, Cobresal y por detrás de Huachipato y Palestino. Eso sí, a los albos todavía le queda pendiente el duelo ante Copiapó, por la fecha 16 del torneo.

¿Hace cuánto que Colo Colo no consigue un bicampeonato?

La última vez que los albos lograron ganar títulos consecutivos en el Campeonato Nacional fue en la etapa de Claudio Borghi al mando. Ahí ganó el recordado tetracampeonato entre los años 2006 y 2007, siendo en ese entonces el único club chileno que ha ganado cuatro títulos de forma consecutiva.