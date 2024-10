La atención de los hinchas de Colo Colo se dividió este martes por la tarde. Por una parte, miraban el partido contra Magallanes y la fallida remontada en la Copa Chile. Por otra, seguían las actualizaciones de lo que sucedía en el Tribunal de Disciplina, donde se analizaba la arremetida de Universidad de Chile.

A las 16:30 horas comenzó la sesión donde se atenderían las denuncias del árbitro Héctor Jona, quien acusó la presencia del coordinador albo en la zona de exclusión, y de los azules, quienes buscaban probar que el suspendido Jorge Almirón se comunicó con Víctor Vidal para dar indicaciones contra Huachipato.

Fueron cuatro horas de sesión, según La Tercera. Y constó de más de lo visto públicamente en la previa: los azules mostraron distintos tipos de pruebas para demostrar su teoría, mientras que los albos descartaron de toda forma que el DT incurriera en desacato, una falta que le restaría tres puntos al Cacique.

Además, estuvieron Jona; el cuarto árbitro, Gustavo Ahumada; y funcionarios de Huachipato. Finalmente, la decisión quedó pendiente. La sesión del Tribunal de Disciplina continuará el próximo martes 5 de noviembre, dándole a Colo Colo y U. de Chile una semana más para presentar defensas y pruebas.

Almirón declaró y luego dirigió a Colo Colo contra Magallanes | Photosport

Qué dijeron en Colo Colo tras la sesión del tribunal

Luego de declarar telemáticamente en la sesión del Tribunal de Disciplina, Jorge Almirón se puso el buzo y fue a dirigir el partido de Colo Colo en la Copa Chile. Los albos no pudieron remontar ante Magallanes y lograr la épica para avanzar a semifinales nacionales, aunque la atención se fue al tribunal tras el partido.

En conferencia, el DT llamó a los hinchas a tener tranquilidad. “Está en proceso la investigación, así que me sugirieron los abogados del club (no hablar), estamos todos tranquilos. Prefiero no tocar el tema, cuando esto se aclare daré todos los detalles que quieran, pero hoy no puedo hablar”, dijo.

“Nosotros cumplimos con lo que teníamos que hacer. Hubo declaraciones de la gente que participó. En ningún momento incumplimos nada. Me volví loco en el palco, pero trabajo hace mucho tiempo con mi cuerpo técnico y ellos toman decisiones”, sumó.

Arturo Vidal también habló. “Que paren estas cosas, tiene que valer el fútbol. En la cancha se ganan los campeonatos y eso es lo que hemos hecho. Estaban callados con 10 puntos adelante y ahora que los pasamos buscan cosas”, estalló, apuntando también a “los sapos de Huachipato que se ponen a grabar”.