Colo Colo logró sacar adelante la tarea y se metió en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El Cacique venció por 2 a 1 a Sportivo Trinidense en la vuelta y, con un global de 3-2, sacó pasajes a la ronda regular del torneo más importante a nivel de clubes del continente.

El elenco dirigido por Jorge Almirón mejoró la imagen mostrada en el Superclásico con la U de la mano de varias de sus figuras. Una de ellas fue Cristián Zavala, quien se quedó con el grito de gol en la garganta luego de que se lo anularan por fuera de juego.

La Bala una vez más fue determinando con sus desbordes por la banda derecha y fue uno de los agentes más peligrosos en el ataque. El partido le permite cerrar un inicio de año soñado, con llamado a la selección chilena incluido, lo que lo tiene orgulloso.

Cristián Zavala saca el hincha que tiene dentro para festejar a Colo Colo

Cristián Zavala fue una de las figuras que llevó a Colo Colo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El extremo mostró un tremendo nivel ante Godoy Cruz y Sportivo Trinidense, elevándose como una de las piezas claves del Cacique en lo que va de temporada.

Gracias a ello hoy disfruta de su revancha tras ser borrado por Gustavo Quinteros hace un año y festeja como un hincha más el pase al cuadro principal. ” “Es donde Colo Colo merece estar. El club y la gente se merece esto. Copan todos los estadios donde vamos. Es tremendo. Colo Colo tiene que estar siempre en la Libertadores”, lanzó tras el partido.

El extremo tiene claro que disfruta de un gran momento personal, pero evita marearse. “Por sobre todo, que haga el gol o no, lo importante es cómo jugamos. La gente estaba emocionada con el juego que mostramos”.

En esa misma línea, lamentó su gol anulado en los 56′ de partido por un fuera de juego milimétrico. “Ya se me dará el gol como se me dio en Paraguay. Quiero hacer un gol acá con toda la gente de Colo Colo”.

Finalmente tuvo palabras por su llamado a la selección chilena, aunque insistió en que no juega solo. “Estoy feliz por la nominación. Creo que se lo debo a mis compañeros, día a día desde que llegué de Curicó me han apoyado mucho. Me ha dado la confianza el profe, el sicólogo. Todo es gracias a ellos”.

Cristián Zavala vuelve a mostrar una gran versión y llena de ilusión a los hinchas de Colo Colo para la temporada 2024. La fase de grupos de Copa Libertadores ya es una realidad para el Cacique, que espera dar la pelea después de años de fracasos internacionales.

¿Cuándo comienza la fase de grupos de Copa Libertadores?

La fase de grupos de Copa Libertadores espera por su último clasificado antes de su inicio. La ronda regular del certamen en su edición 2024 arrancará la semana del 2 de abril, con programación aún por definir.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo tendrá poco tiempo para celebrar la clasificación en la Copa Libertadores. Este domingo 17 de marzo a las 12:00 horas el Cacique tiene un nuevo desafío en el Campeonato Nacional visitando a Coquimbo Unido.

