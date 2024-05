El delantero de Colo Colo comentó lo que han sido sus últimos partidos tras recibir varias crítica en redes sociales. “Ver objetivos e ir por ellos, creo que lo he hecho de buena manera y espero seguir así”, afirmó.

Cristián Zavala es uno de los jugadores que más ha levantado su nivel en las últimas semanas en Colo Colo. El atacante supo dejar atrás momentos complejos, como las críticas que recibió tras la derrota ante Fluminense por la Copa Libertadores.

Afortunadamente el ex Curicó supo estar por encima del odio y ser una pieza importante en la delantera de Jorge Almirón, quien lo ha utilizado como titular en gran parte del semestre.

En conferencia de prensa el delantero comentó lo que ha sido esta alza, afirmando a los medios que “fue un momento complicado, después del partido contra el Flu. Decidí, hablé con el psicólogo y orientamos bien el camino, no tomar mucha atención a estas cosas extra. Ver objetivos e ir por ellos, creo que lo he hecho de buena manera y espero seguir así”.

“Eso va en un trabajo que hacemos bien con el psicólogo. Puedes ser titular, ir a la banca o no citado y la mentalidad tiene que ser entrenar de la mejor manera, darse al 100. Eso lo he hecho de buena forma”, agregó.

En ese sentido, Zavala señaló que “siempre buscaré tener más regularidad, marcar goles, dar asistencias que creo que es lo que me puse como objetivo (…) Si me toca ser titular, en la banca o no citado, siempre voy a dar lo mejor de mí”.

Cristián Zavala ha jugado 23 partidos en este 2024, con dos goles y ocho asistencias en 1372 minutos de acción con Colo Colo. | Foto: Photosport.

Para cerrar y apuntando al cierre de semestre tras clasificar en la Copa Libertadores, el delantero declaró que “por el torneo cerramos de local, expectante porque el campeonato está bueno. Todos vienen acá a hacernos buenos partidos, pero cerramos con nuestra gente y con un envión anímico por lo que todos saben. Esperamos tener los tres puntos”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será ante Deportes Copiapó este domingo 2 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental. El León de Atacama viene de vencer por 2-1 a Audax Italiano y marcha penúltimo con 12 puntos en el torneo.

