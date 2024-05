Jorge Almirón piensa que Cristián Zavala es una de las armas ofensivas desequilibrantes que tiene Colo Colo. Pero desde un inicio, el DT argentino ni siquiera sabía si iba a poder contar con el “14” en el plantel. Así al menos lo reveló en la antesala al duelo contra Deportes Iquique.

Además de confirmar que dosificará el plantel para visitar a los Dragones Celestes, Almirón también desclasificó una charla que tuvo con Zavala. Aunque toda esa situación comenzó en plena negociación para hacerse cargo del equipo en reemplazo de Gustavo Quinteros.

“Hago un resumen corto de la historia que conozco a Cristián. Antes que llegue al club, hablando con Daniel Morón, supe que era un jugador a préstamo y quería volver al club. Me pidió que a él le gustaría que lo viera, que es un jugador muy rápido, interesante”, expresó Almirón.

Y agregó que “Daniel tuvo una charla con él porque estaba pensando en irse, otro club lo quería. Morón entendía que el jugador quería irse. Me enteré de eso y preferí tenerlo al menos una semana una semana. En los entrenamientos lo veía desconcertado, a veces desconcentrado”.

“Hablé fuerte con él en Uruguay. Le dije que en cualquier club tendría que rendir muy bien para volver a Colo Colo. Y estando acá, la puede pelear adentro. Pasó un día y me dijo ‘profe me quedo’. Yo le dije que no le podía prometer lugar, pero que lo iba a tener muy en cuenta”, aseveró el exentrenador de Boca Juniors.

Almirón cuenta intimidades de su relación con Zavala en Colo Colo

Jorge Almirón dejó clarísimo que necesitó hablarle con claridad a Cristián Zavala antes de siquiera pensar en tenerlo en cuenta para jugar en Colo Colo. “Así fue ganándose el lugar. Es muy importante para nosotros y los compañeros”, detalló el estratego.

“Las estadísticas dicen que no es un gran goleador, transita en el momento donde los extremos juegan un duelo aparte con su lateral, la línea y la gente. No es fácil, emocionalmente tienes que estar bien. Cristián fue superando todos esos momentos y lo veo sumamente bien”, manifestó también Almirón.

Esa pérgola de Almirón terminó con más elogios. “Es un arma importante cuando juega y cuando no le toca, aporta. Estamos contentos, ha evolucionado, está más cerca del gol y enfrenta la situación que antes le costaba más”, apuntó el adiestrador sobre una debilidad que tiene el exjugador de Deportes Melipilla: el finiquito.

Los números de Cristián Zavala en el Campeonato Nacional 2024

Cristián Zavala es el máximo asistidor de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2024. Tiene seis pases-gol y también anotó una conquista. En la Copa Libertadores 2024 marcó un gol y regaló una asistencia.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo quedó bien aspectado para seguir en la lucha por el título tras vencer a Palestino en la 13° fecha del Campeonato Nacional 2024. Así quedó en la tabla de posiciones.

