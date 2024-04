Día movido en Colo Colo tras la junta de directorio de Blanco y Negro, con el bloque de Aníbal Mosa poniendo nuevamente en la mesa al mismo dirigente que había renunciado, hecho que había obligado a elecciones de presidente en la testera de la concesionaria del Cacique.

Finalmente y pese a la oscura jugada estratégica, es un hecho que en la elección de la tarde Aníbal Mosa recuperará la presidencia de Blanco y Negro y Alfredo Stöhwing dejará el cargo asumido en 2022.

En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño aprovechó la oportunidad para pegarle en el suelo a Stöhwing, puntualmente por el ofertón calificado por muchos como populista y por conveniencia individual del representante del bloque Vial en Blanco y Negro: la reconstrucción del estadio Monumental de cara al centenario de Colo Colo.

“Alfredo Stöhwing quiso hacer una movida estratégica comunicacional con el tema del estadio y esto terminó transformándose en un autogol para él”, dijo Caamaño.

Lo califica como condoro “de niño”

El periodista agrega que “para la próxima, Stöhwing: háblelo en el directorio, presente su proyecto y después se lo anuncia a la prensa. Anunciar las cosas por la prensa antes de hablarlo con el directorio fue un autogol de niño”.

“Y en términos comunicaciones fue uno de los grandes errores de Stöhwing en el último tiempo. Anunciar algo con freno de mano… tipo ‘si no me eligen a mí este proyecto no sale porque la estabilidad…’. Compadre, primero presente el proyecto”, complementó el rostro de la 92.1 FM.

Caamaño sentencia el golpe: “convoque, que sea unánime. Que haya un apoyo transversal a la idea del lado que sea. Pero no asumirlo como propio dejando a los de lado mirando para la ventana”.

