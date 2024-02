Colo Colo terminó su preparación para el competencia oficial y dejó mucho más claro su panorama para la temporada 2024. El Cacique disputó este miércoles su último amistoso a puertas cerradas ante Santiago Morning, donde se impuso por 2 a 1.

Pero más allá del resultado, una situación ha dejado en evidencia que Jorge Almirón no tiene considerados a dos jugadores. Leandro Benegas y Darío Lezcano fallaron en su lucha por ganarse un lugar, lo que instala un panorama poco favorable.

Ambos jugadores no fueron protagonistas con Gustavo Quinteros y esperaban que su salida les permitiera luchar por una camiseta de titular. No obstante, el nuevo técnico de Colo Colo tampoco los tomó en cuenta y los deja con un pie fuera del club.

Leandro Benegas y Darío Lezcano no ven una en Colo Colo

Colo Colo ya tiene casi listo su plantel para la temporada 2024 y sólo espera por la llegada de un nombre más. Este es Guillermo Paiva, quien viene a pelear el puesto de centrodelantero con Damián Pizarro, quien partirá a mitad de temporada.

Esta situación deja en el aire a Leandro Benegas y Darío Lezcano. Ambos llegaron al Cacique para cubrir el vacío que dejó Juan Martín Lucero, pero ninguno estuvo a la altura del desafío y, por ahora, han pasado sin pena ni gloria por el Monumental.

La dupla esperaba tener su revancha en la temporada 2024 con la llegada de Jorge Almirón, pero esa no era la idea del técnico. De hecho, casi no sumaron minutos durante la pretemporada y este miércoles no fueron considerados ni para un amistoso a puertas cerradas.

Mientras Leandro Benegas apenas participó ante Rosario Central, Darío Lezcano lo hizo contra Liverpool. Desde entonces, ninguno de los dos ha tomado un rol protagónico y fueron borrados por el DT.

Ahora quedará esperar para ver lo que pasará con ambos jugadores. Sin espacio, se espera que el club les busque una salida, aunque también dependerá del deseo de cada uno para seguir peleando incluso sin terreno ni respaldo del técnico.

Leandro Benegas y Darío Lezcano no logran su objetivo de revertir su situación en Colo Colo. Los delanteros que llegaron a cubrir la salida de Juan Martín Lucero hoy reciben un portazo de parte de Jorge Almirón, quien espera a Guillermo Paiva para completar su ataque.

¿Cuáles fueron los números de Leandro Benegas en 2023?

Leandro Benegas alcanzó a disputar un total de 35 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo durante la campaña 2023. Marcó seis goles, dio una asistencia y sumó un total de 1.268 minutos en el terreno de juego.

¿Cuáles fueron los números de Darío Lezcano en 2023?

Darío Lezcano desde su llegada a Colo Colo logró disputar 13 partidos oficiales en total en la temporada 2023. En ellos marcó cuatro goles, no dio asistencias y llegó a los 390 minutos dentro de la cancha.

