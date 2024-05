Arturo Vidal lo reconoció como su máximo ídolo pero desde la Conmebol no identificaron al jugador.

Los hinchas de Colo Colo desataron su molestia a través de redes sociales contra la Conmebol. Esto porque la cuenta de la Copa Libertadores 2024 le hizo una fea desconocida a un referente histórico del fútbol chileno.

Todo comenzó con la particular entrevista a Arturo Vidal. Al King le consultaron cuál es su referente y respondió fuerte y claro. “Mi ídola es mi mamá. Más allá tenía gustos como Miguel Riffo, me gustaba mucho como jugaba. Después cuando pase a ser volante me gustaba lo que hacia Makelele”, reconoció.

Pero lo llamativo de la edición del video es que la imagen del ex central del Cacique no aparece. Al contrario la de Makelele y el resto de jugadores que nombra Vidal, sí tienen su registro aunque sea por solo un par de segundos.

Ninguneo a un histórico de Colo Colo

El King siempre ha destacado la labor de Riffo y lo ha hecho publico en sus redes sociales. “Tu cambiaste mi cabeza y mi forma de ver la vida. Eres y será siempre el número uno”, recalcó el hombre del moicano en el pasado cumpleaños del ex central.

Por lo mismo no pasó desapercibido el ninguneo por los hinchas de Colo Colo, que le recordaron los siete títulos que ganó en su estadía por el estadio Monumental. Incluso disputó la Copa Libertadores y en su historial suma 20 partidos disputados.

Cabe consignar que Míguela Riffo estuvo al mando de Curicó Unido hasta el reciente domingo. Tras el triunfo por 1-0 ante San Luis, la dirigencia de los torteros decidió confirmar la llegada de Héctor Almandoz, Por lo que el ex Colo Colo retornaría a su puesto como jefe técnico del fútbol joven.