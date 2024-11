El paso de Colo Colo durante el presente año por Copa Libertadores no sólo le trajo un reconocimiento internacional en el ámbito deportivo, sino también varios encontrones fuera de la cancha, especialmente con la Conmebol.

Es que más de un mes después de quedar eliminados en cuartos de final a manos de River Plate, desde Asunción llegó una notificación oficial a las oficinas de Blanco y Negro de que recibían una serie de castigos por hechos durante esta serie.

Los castigos de Conmebol a Colo Colo

La Comisión Disciplinaria del organismo decidió multar al Cacique con una suma total de US$166 mil dólares por registrar 11 sanciones por incumplimientos tanto del Manual de Clubes de la Copa Libertadores como al Código Disciplinario y al Reglamento de Seguridad del ente.

US$50 mil dólares por infracción al artículo 6.3.3 del Manual de Clubes

US$15 mil dólares por infracción al artículo 5.6.5 del Manual de Clubes

US$15 mil dólares por infracción al artículo 4.5.1.3 del Manual de Clubes

US$15 mil dólares por infracción al artículo 12.2 literal b) del Código Disciplinario

US$15 mil dólares por infracción al artículo 12.2 literal c) del Código Disciplinario

US$15 mil dólares por infracción a los artículos 12.1 literal d) y 12.2 literal h) del Código Disciplinario

US$15 mil dólares por infracción al artículo 26 literal m) del Reglamento de Seguridad

US$10 mil dólares por infracción al artículo 25 literal f) del Reglamento de Seguridad

US$8 mil dólares por infracción al artículo 23 literal q) del Reglamento de Seguridad

US$8 mil dólares por infracción al artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes

Emiliano Amor recibe advertencia

Pero no sólo la institución recibió reprimendas desde la Conmebol, y es que en el oficio 188-24 del Comité se indica en su tercer punto que impone al defensor argentino “por la infracción al artículo 11.2 literales c) y d) del Código Disciplinario”.

Lo anterior a raíz de sus críticas a los árbitros tras el empate de Colo Colo ante River por 1-1, donde manifestó que “cobraron las más chiquitas y las faltas para ellos. No fueron a revisar el VAR tampoco. Son muy fuertes y no necesitan que les cobren estas chiquitas. No sé por qué no fueron al VAR al menos”.

Pero la Conmebol no quedó allí, pues le informó a Emiliano Amor que “en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar

naturaleza, será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar”.