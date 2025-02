Colo Colo ya está completo para disputar lo que será un 2025 histórico. El Cacique celebra su centenario con la misión de pelearlo todo este año y, para ello, debe solucionar varias cosas.

Una de ellas son los minutos Sub 21. El año pasado Jorge Almirón no lo pasó nada de bien con ese punto y llegó a la última fecha obligado a sumar para no ser castigado por reglamento.

Pero esta semana el DT puede respirar tranquilo, ya que recupera a figuras clave. Esto da inicio a la lucha por tomar ese lugar en el Cacique, con un jugador sacando ventaja por encima del resto.

Los canteranos que pelean por ser el Sub 21 de Colo Colo en 2025

El final del Sudamericano Sub 20 le permite a Colo Colo recuperar a tres jugadores que se perfilan como parte de los que cumplirán la cuota en el torneo. Pero la pelea tiene a uno corriendo con ventaja y no estuvo presente en el torneo en Venezuela.

Francisco Marchant jugó su primer partido oficial por Colo Colo siendo titular y suma bonos como el Sub 21 para este año. Foto: Instagram.

Francisco Marchant es el hombre que toma la delantera para ser el Sub 21 albo esta temporada. Tras hacer su debut siendo titular en la Copa Chile, el extremo cuenta con la confianza de Jorge Almirón, quien lo tuvo durante toda la pretemporada.

Pero desde la selección chilena llega otro que quiere quitarle el puesto y que ya sabe de sumar minutos con el DT en la banca. Leandro Hernández irrumpió con el técnico el 2024 y dijo presente en varios encuentros. Ya con más experiencia, el club espera que este sea el año que en explote y así sea una carta fija.

Ambos jugadores han sido utilizados en la misma posición, como extremos derechos. Quedará ahora en manos de Jorge Almirón el definir si serán ellos los que se repartan el rol o si utilizará a los otros dos que llegaron a buscar su oportunidad.

Estos con Nicolás Suárez y Gabriel Maureira, los que también participaron en el Sudamericano Sub 20. El defensa y el arquero quieren su revancha luego del mal cierre en el hexagonal final del torneo, pero será el DT quien tenga la última palabra.

Colo Colo está trabajando con todo para un 2025 donde tendrá cuatro títulos en disputa. El objetivo principal es la Copa Libertadores en el año del centenario y para ello necesitará de todas sus figuras.

¿Cuándo juega Colo Colo?

A la espera de conocer al Sub 21 para la temporada 2025, Colo Colo se prepara para el próximo partido de la Liga de Primera. El Cacique verá acción este lunes 24 de febrero desde las 20:00 horas recibiendo a O’Higgins.

