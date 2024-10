Colo Colo tiene esta tarde una complicada revancha ante Magallanes por la Copa Chile. El Cacique, antes de pensar en la opción de quedarse con título en el Campeonato Nacional 2024, deberá saber remontar un 3-0 en contra por la final de la zona centro sur.

De cara a este encuentro una de las armas valiosas que recuperará Jorge Almirón es Esteban Pavez. El capitán albo fue baja durante varios días producto de una fuerte neumonía tras el partido ante Brasil por la selección chilena.

Afortunadamente, el volante pudo dar vuelta esta situación y ya está entrenando desde hace algunas jornadas a la par del resto de sus compañeros. Si no juega hoy, lo hará en unos días más ante Deportes Iquique, quedando todo en manos de Jorge Almirón.

Así lo confirmó el propio Pavez, quien en charla con ESPN afirmó que “fue complicado. La verdad es que no conocía mucho lo que era un neumonía. Sabía que era peligrosa y me dio bastante fuerte después del partido con Brasil. Me fui a la clínica y después estuve dos días internado”.

“Mi familia fue a estar conmigo y se contagió de la bacteria que se llama micoplasma. Por fuerte para ellos no fue tan fuerte. Yo estoy bien. Fueron cuatro días muy duros y después el doctor me dio diez más de licencia, donde no pude hacer nada”, agregó.

Pensando en el duelo de esta tarde, el capitán del Cacique aseguró que “por suerte ya estoy bien, entrenando hace varios días. No sé si estoy para ser titular, eso lo decidirá el profe. Desde el jueves que estoy entrenando con el plantel, haciendo todo normal. Espero estar ante Magallanes o sino para el domingo, que será una final”.

¿A qué hora jugarán Colo Colo y Magallanes por Copa Chile?

El duelo entre albos y carabeleros está pactado para hoy martes 29 de octubre desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Un triunfo por tres goles de Colo Colo mandará la definición a penales, mientras que un empate o victoria para Magallanes le dará la clasificación a la Academia.