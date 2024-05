Alerta de partidazo en La Florida entre Audax Italiano y Colo Colo. Tempranamente el Cacique anotó dos goles en los primeros veinte minutos de juego, pero los itálicos reaccionaron con un valioso descuento en su primera chance en el arco de Brayan Cortés.

La apertura de la cuenta llegó a los 12’ por medio de Leonardo Gil, quien conectó de cabeza el buen centro desde la derecha de Cristián Zavala, superando la resistencia del portero Óscar Ustari.

Tras su buen tanto, el Colo rápidamente fue donde sus asistidor, dándole un afectuoso abrazo y pidiéndole a la fanaticada alba unos aplausos. ¿El motivo? Pues las críticas que recibió Zavala por su rendimiento ante Fluminense a mitad de semana.

El ex Deportes Melipilla y Curicó Unido fue uno de los principales apuntados por la derrota alba, ya que estuvo poco fino en los metros finales en la búsqueda del gol. Y opciones al delantero no le faltaron, pero simplemente no fue su noche.

En medio de la celebración se vio un emocionado Zavala, quien al parecer se llegó a aguantar algunas lágrimas por el buen gesto de Gil.

Mira el gol de Leonardo Gil a Audax Italiano

Así marcha Colo Colo en el Campeonato Nacional 2024

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Posterior a este partido ante Audax, el Cacique verá acción por la Copa Libertadores 2024. Los albos visitarán a Alianza Lima este miércoles 15 de mayo desde las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.