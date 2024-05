Colo Colo vivió una triste noche en la Copa Libertadores 2024. Pese al dominio de los albos en el Estadio Monumental, la falta de gol y peligro terminó por sellar una dura derrota por 1-0 ante Fluminense de Brasil.

Con esto el Cacique quedó colgando en la cita continental, teniendo como obligación ahora ir a buscar victorias a Perú y Paraguay para seguir soñando con la clasificación a octavos de final.

A la hora de los análisis, las principales críticas se generan en ofensiva, donde los albos fueron incapaces de crear reales opciones de peligro en el en el arco de Fluminense. Sin ir más lejos, el portero Fábio no fue una de las figura del elenco brasileño.

Uno que comentó en duros términos el rendimiento del Cacique fue el periodista Marco Sotomayor, quien en charla con el sitio BolaVip declaró que “Colo Colo está prácticamente eliminado de Copa Libertadores. Yo le reprocho una pura cosa: el fútbol fue bien elaborado, entonces hay trabajo del técnico y se nota que los jugadores le han entendido bien”.

“¿El problema? Cómo no se percató que no tiene delanteros al nivel de la alta competencia, como no pedir. Damián Pizarro ni hablar, Zavala y Bolados son para ligas menores, Paiva no es centrodelantero y Benegas no existe. Ahí está el gran problema”, agregó.

Cristián Zavala tuvo un par de ocasiones para Colo Colo que no supo definir. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el comunicador declaró que “yo creo que fue un partido absolutamente anormal desde el punto de vista que yo nunca había visto un equipo brasileño tan disminuido futbolísticamente ante un chileno. Lo de ayer era un equipo muy menor jugando contra un equipo de alta de competencia”.

“Este equipo brasileño jugando así no perdió de visita: empató en Lima, empató en Asunción y ahora le ganó a Colo Colo en el Monumental. A Fluminense le importa una soberana ra… dar un espectáculo bonito al público”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de los albos será ante Audax Italiano este domingo 12 de mayo desde las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Los Tanos vienen de vencer por 5-0 a O’Higgins y marchan en el puesto 13° con once puntos.

