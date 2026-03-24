Colo Colo sale esta noche a jugar su segundo partido en la Copa de la Liga 2026 cuando desde las 20:30 horas enfrente a Deportes Concepción en el Estar Roa. Los albos están casi obligados a ganar, ya que solo pudieron empatar en su debut ante Coquimbo Unido hace un par de días.

En ese encuentro, los albos jugaron por primer vez en el año con su camiseta alternativa de color negro. Además, en las medias combinaron con ese tono con el rojo, apropósito de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down.

Sin embargo, un jugador dentro del equipo usó un tercer color, lo que podría hacerlo ganar una insólita amonestación. Hablamos de Tomás Alarcón, quien además de sus medias usó unas calcetas blancas hasta la zona del tobillo, algo que fue denunciado por el árbitro Mario Salvo Sepúlveda.

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La denuncia que sorprende a Colo Colo

El juez detalló en su informe del partido que “el equipo local el jugador número 6 Tomás Alarcón Vergara utiliza calcetas blancas debajo de las medias rojas y negras designadas, incumpliendo el artículo 35 de las bases”.

Ese artículo asegura que “en el caso que los jugadores utilicen calcetas debajo de medias cortadas, estas deberán ser del mismo color a las designadas en la definición de indumentarias respectiva”.

Tomás Alarcón usó el blanco en sus medias en el 1-1 entre Colo Colo y Coquimbo Unido. | Foto: Photosport.

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Además, en el documento se afirma que “el incumplimiento de esta disposición será sancionado con una tarjeta amarilla administrativa para el jugador infractor”.

Así las cosas, Tomás Alarcón se ganará una tarjeta amarilla bastante gratuita para lo que resta de la Copa de la Liga 2026. Ojo, que la cantidad de cartulinas amarillas es la séptima vía de desempate en caso de igualdad de puntos en la tabla de posiciones.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán al ruedo en esta Copa de la Liga ante Deportes Concepción este martes 24 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa.

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En síntesis