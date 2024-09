Bien dicen que soñar es gratis y los hinchas de Colo Colo, tienen todo el derecho de hacerlo. Los Albos se enfrentan a River Plate en los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el sueño de meterse entre los cuatro mejores de América.

No es necesario señalar lo complejo que será el duelo. Los Millonarios cuentan con un plantel de mucha jerarquía y tienen a Marcelo Gallardo en la banca. Pero claro, los de Macul no se quedan atrás, por algo están en esta instancia. Estando en Buenos Aires, es difícil no ilusionarse con dar el batacazo y meterse en la semifinal.

El posible rival de Colo Colo en caso de avanzar a la semifinal

Tras el 1-1 en el Monumental de Santiago, todo se definirá en Argentina. La mayor presión está del lado de River, algo que puede favorecer a Colo Colo a emplear su juego de mejor manera.

Si todo sale bien y los Albos dan el golpe en el Monumental de Buenos Aires, el siguiente rival de los dirigidos por Jorge Almirón sería el ganador entre Fluminense y Atlético Mineiro. En la ida los de Río de Janeiro se impusieron por 1-0. La vuelta será el miércoles 25 de septiembre a las 19:00 horas.

Colo Colo ya enfrentó al Flu durante esta Libertadores. Si bien los brasileños se quedaron con la victoria en ambos encuentros, los Albos hicieron muy buenos partidos, por lo que de avanzar, cualquier cosa podría pasar. En caso de que el oponente sea Atlético Mineiro, chocarían con Eduardo Vargas, histórico de Universidad de Chile.

El destino de Colo Colo se definirá este martes 24 de septiembre a las 21:30 horas, cuando se mida ante River Plate en Buenos Aires. Los hinchas albos esperan que sea una noche histórica.