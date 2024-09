A exactos ocho meses de su partida hacia el Orenburg de Rusia, el delantero le dejó un recado a la fanaticada alba de la que no pudo despedirse en su momento.

Se cumplen ocho meses desde que Jordhy Thompson tomó sus maletas, en medio de la compleja situación judicial y personal que vivía, para emprender su primera experiencia internacional en el Orenburg de Rusia, sin despedirse de Colo Colo.

De hecho, su salida no estuvo exenta de polémicas, pues se dio en medio del castigo que le impuso el entonces técnico Gustavo Quinteros, quien lo sacó del equipo tras la acusación por violencia de género que le hizo su ahora esposa Camila Sepúlveda.

El paso del tiempo no hace que Thompson se olvide de Colo Colo desde la lejana Rusia, aunque admite en diálogo con AS que no se fue de la mejor forma del club, pues a su juicio “sí creo que le fallé un poco al hincha, por cómo se dieron todas las cosas y por los errores que cometí”.

En esa línea, Jordhy agrega que “me sentía una solución en Colo Colo y, aparte, venía jugando y haciendo goles. Me iba súper bien en todo… Entonces, yo creo que decepcioné un poco al hincha de Colo Colo. Siento que pude haber dado mucho más”.

Jordhy Thompson jugó 32 partidos en sus tres años en el Primer Equipo de Colo Colo (Photosport)

Thompson ofrece disculpas a los hinchas de Colo Colo

Al preguntarle por un mensaje a los fanáticos del Cacique, tras todo lo que ocurrió en su paso por Macul, el delantero expresó que “cuando jugaba, después de los partidos, siempre me escribían ‘fenómeno, crack’ y todo, así que quiero pedirles perdón por los errores que cometí y por no haberles dado lo que merecían“.

De todas formas, Thompson descarta una vuelta a Colo Colo, pues “ahora quiero ganarme la titularidad acá (en Orenburg), obviamente por algo mío, porque yo debo estar jugando, pero quién sabe si más adelante uno puede pegar el salto a un equipo más grande”.

¿Cuáles han sido sus números en Orenburg?

Al cumplirse ocho meses desde su llegada al cuadro ruso, Jordhy Thompson acumula un total de 17 encuentros, para sumar un total de 896 minutos en cancha entre Liga y Copa de ese país. Tiene dos goles y una asistencia en esta experiencia.