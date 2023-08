La formación de Colo Colo de cara al Superclásico Nº194 está más o menos delineada. Gustavo Quinteros comenzó a trabajar en el equipo que formará el próximo sábado y con el que buscará sumar de a tres y vencer a Universidad de Chile.

De momento, la información que maneja RedGol es que solamente hay una duda en el once inicial del Cacique. Sería en el puesto del lateral izquierdo, ya que todavía no se sabe si iniciará Erick Wiemberg o Agustín Bouzat. Es el primero, no obstante, el que ha ido tomando fuerza.

Un regreso importante es el que verá Colo Colo en este Superclásico. Según informó DaleAlbo este miércoles, ante la ausencia de Ramiro González por acumulación de tarjetas amarillas, Emiliano Amor asoma como posible convocado en el equipo de Gustavo Quinteros.

Según explicó el DT albo en la conferencia de prensa del viernes, el zaguero argentino ya está de alta. Y no solo eso, sino que está al cien por ciento, por lo que incluso hubiera sido titular en caso de jugar frente a Magallanes el pasado fin de semana.

El viernes se espera que Colo Colo confirme la nómina de jugadores para enfrentar a Universidad de Chile. De no mediar sorpresas, Emiliano Amor será uno de los presentes en el listado de 18 jugadores que disputarán el Superclásico 194.

¿Cuándo se juega el Superclásico?

El Superclásico 194 del fútbol chileno se realizará el sábado 2 de septiembre a las 15:00 horas. Colo Colo visitará a Universidad de Chile en el estadio Santa Laura, por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2023.

¿Cuál es la formación probable de Colo Colo en el Superclásico?

Colo Colo, frente a Universidad de Chile, formará con Brayan Cortés; una defensa con César Fuentes, Maximiliano Falcón, Alan Saldivia, Erick Wiemberg o Agustín Bouzat. En el mediocampo asoman Vicente Pizarro, Esteban Pavez, Leonardo Gil en mediocampo y en delantera Jordhy Thompson, Damián Pizarro y Carlos Palacios.