Carlos Palacios está teniendo una buena temporada en Colo Colo, lo que llevó a que el club decidiera comprar el 20% de su pase. Eso viene de la mano con una gran temporada goleadora, algo que la Joya espera repetir en el Superclásico ante Universidad de Chile.

En charla con Mega, manifestó que usar la histórica camiseta número 7 en el Cacique le trajo suerte. “Cuando llegué me dijeron qué número quería ocupar. Pregunté cuál estaba disponible y me dieron un par que no lo estaba ocupando nadie. Y que si lo quería usar me lo pasaban, pero que había presión”, contó.

Luego expresó que “venía de Brasil, que es un poco complicado y me gustó tener esa presión acá. Soy hincha, quería escribir mi historia propia. Y me dio suerte!.

Recordó que Esteban Paredes, el ídolo del Popular que se lució con aquel dorsal, le dio su bendición. “La camiseta me ha dado suerte porque nunca había hecho tantos goles en un año, parece que Paredes dejó los goles guardados”, expresó.

El sentimiento colocolino lo trae desde chico. “Soñaba estar acá y quedarme más tiempo. Siempre he sido hincha de Colo Colo. Mi hermana siempre me trajo al estadio de muy chico. Me hice hincha desde pequeño”, manifestó.

Dijo además que “cada vez que entro a la cancha lo vivo de una manera especial. Antes me tocaba estar en la galería. Estuve con un grupo de amigos de Renca con el que veníamos siempre al estadio”.

Finalizó contando una charla que tuvo con el capitán: “Me tocó estar conversando con Esteban Pavez y me dijo ‘yo sé que este es tu lugar en el mundo'”.

¿Cuándo es el Superclásico del fútbol chileno entre la U y Colo Colo?

El Superclásico de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2023 fue programado para el 2 de septiembre a las 15.00 horas. Se jugará en el estadio Santa Laura sin público visitante.

¿Cuántos partidos ha jugado Carlos Palacios en el Cacique?

La Joya ha disputado 26 partidos con la camiseta alba: anotó 11 goles y entregó tres asistencias. Suma 1.796 minutos de juego.