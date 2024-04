Colo Colo debe definir su equipo titular en el regreso al banco de Jorge Almirón. El Cacique recibirá a Alianza Lima en la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores y el DT argentino será quien dirija tras haber estado suspendido en el clásico ante Universidad Católica.

Ante el cuadro limeño, Erick Wiemberg no podrá actuar como lateral izquierdo por un castigo que dejó la visita al Maracaná. El valdiviano se erigió en una pieza indiscutida en el estadio Monumental. Primero para Gustavo Quinteros. Y luego de conseguir la renovación de su estadía en el Cacique, comenzó como estelar en 2024 para Almirón.

Eso sí, la continuidad de Wiemberg en Macul no está asegurada, si bien su contrato con los albos finaliza el 31 de diciembre de este año. El carrilero de 29 años está a préstamo desde Unión La Calera, aunque sin una opción de compra estipulada en el contrato.

Por eso mismo, la directiva de Blanco y Negro no tiene un monto pactado para quedarse con el pase del ex Deportes Valdivia. Y quedó en alerta debido al interés que han manifestado algunos clubes de América para contar con Wiemberg. Según supo RedGol, un equipo de Uruguay se ha mantenido muy atento a su presente. Pero no es el único país donde el excarrilero de los Cementeros llama la atención.

Colo Colo alerta por Erick Wiemberg, un titular del equipo de Almirón

De hecho, además de ese equipo uruguayo, un club de Brasil y otro de México también han consultado por sus condiciones contractuales. Esas opciones las maneja su entorno y su representante, pues el marcador de punta tiene su foco puesto en la competencia.

“Hemos tenido mala fortuna con los resultados, pero todo el equipo está preparado para competir. Todos están al 100 por ciento, al que le toque puede rendir”, aseguró Wiemberg a días del duelo frente a los Cruzados que sirvió para dar un salto en la tabla de posiciones. Cuando el “21” del Eterno Campeón no jugó, su puesto fue ocupado por Daniel Gutiérrez.

De hecho, Almirón se refirió a las actuaciones del ariqueño, quien deberá ocupar el lugar de Wiemberg. “Erick es importante, pero Daniel lo puede hacer bien. Esperamos que esté preparado”, manifestó el entrenador sobre el zurdo defensor formado en las inferiores del Cacique.

Los números de Erick Wiemberg en Colo Colo

Erick Wiemberg suma 45 partidos jugados por Colo Colo: marco tres goles, regaló dos asistencias y recibió siete tarjetas amarillas, además de una roja. Su bitácora registra 3 mil 530 minutos en el campo de juego, según los datos provistos por Transfermarkt.

Así va Colo Colo en la tabla del Grupo A de la Copa Libertadores

Colo Colo suma tres puntos al cabo de dos partidos en el Grupo A de la Copa Libertadores: venció a Cerro Porteño de Paraguay y cayó contra Fluminense en su visita al mítico Maracaná.

