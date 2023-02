Colo Colo tiene la mente puesta en enfrentar a Ñublense. Este lunes 13 de febrero, los albos volverán al fútbol después de dos semanas y se pondrán al día con su duelo pendiente de la fecha 3 del Campeonato Nacional, suspendido producto de los terribles incendios forestales que afectaron al sur de Chile.

A pocos días de aquello, el lateral Erick Wiemberg habló sobre las expectativas del Cacique para su temporada 2023. El ex Unión La Calera llegó al Estadio Monumental como uno de los nueve refuerzos que los albos sumaron para la nueva campaña, y manifiesta que quiere demostrar lo hecho en años anteriores.

"Es un salto grande en mi carrera, espero poder consagrarme en Colo Colo. Estoy maduro y quiero volver a demostrar a todos el Erick Wiemberg de años anteriores. Llegar acá es un cambio rotundo, tengo la mentalidad de ir mejorando, solo quiero jugar y hacer las cosas bien", comentó a DirecTV.

"Me quiero consagrar como el lateral titular en Colo Colo, demostrar y después seguir en el extranjero, que es a lo que todo jugador apunta. No siento una carga. No vengo a reemplazar a Gabriel Suazo, vengo a hacer mi propio camino y hacer las cosas bien", siguió.

Sobre el mercado de pases albo, donde no llegó un lateral derecho y se optó por confiar en sus juveniles, Wiemberg aseguró que "a Gustavo Quinteros lo veo tranquilo y convencido con los jugadores que tiene. Sabe que podemos hacer un buen papel en el campeonato y en Copa Libertadores".

"La línea defensiva y el equipo completo se tiene que afianzar más. Veo a los chicos bien. Todos tienen ganas de demostrar y hacer las cosas bien. El equipo está avanzando muy bien, estamos más afiatados, nos conocemos más. De aquí para arriba, el equipo se va a ir viendo mejor partido a partido", sumó.

Además, se refirió a una nueva chance en la selección chilena. "Uno quiere llegar lo más alto posible. Haciendo las cosas bien, siendo un buen refuerzo, las cosas se van a ir dando solas", comentó el defensor que ya ha tenido llamados al Equipo de Todos.

"La Roja me abrió el apetito de seguir jugando. Por distintas circunstancias perdí terreno, pero mi mente siempre ha estado en poder volver y consagrarme en el puesto", cerró.