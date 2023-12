En pedir no hay engaño: Colo Colo intentó traerse a Hernán Crespo desde Emiratos Árabes

Colo Colo se metió en un lindo problema en estos últimos días del 2023. El no renovar el contrato de Gustavo Quinteros obligó a la dirigencia de Blanco y Negro a traer un reemplazante, algo que no ha sido para nadie fácil para Daniel Morón y compañía.

Desde el mismo Monumental transparentaron lo dificultoso que ha sido este proceso. Alfredo Stöhwing, presidente del Cacique, declaró que “este periodo de fiestas y de vacaciones no ha sido cómodo para avanzar. No hay nombres por el momento (…) dado el problema de las fiestas en que estamos y los días, no lo veo probable que sea antes de fin de año”.

Así es como todo apunta que el nuevo DT albo esté recién para, en el mejor de los casos, los primeros días del 2024. Sin embargo, esto no quiere decir que no se haya intentado en estas jornadas, incluso por nombres rimbombantes.

Según información entregada por Christopher Brandt en ESPN, la dirigencia de Blanco y Negro intentó la contratación del argentino Hernán Crespo, quien actualmente dirige en el Al-Ain de Emiratos Árabes.

Lamentablemente y como podemos notar, el ex delantero declinó la oferta. Agradeció el contacto, pero optó por seguir gozando los petrodólares del Medio Oriente, donde desde hace ya un par de años que dirige.

Cabe mencionar que Crespo está teniendo una exitosa etapa como entrenador tras retirarse en el 2011. El ex delantero ganó una Copa Sudamericana con Defensa y Justicia en el 2020, un Campeonato Paulista con Sao Paulo en el 2021 y tres títulos en el Al-Duhail SC de Qatar.

El Cacique está dando ventajas en la Copa Libertadores

Este rechazo de Crestpo viene justo cuando Colo Colo está dando una importante ventaja pensando en el inicio de la Copa Libertadores 2024, certamen donde los albos debutarán en la fase 2 ante Godoy Cruz de Argentina.

El Cacique es el único elenco de los participantes en el inicio de la Libertadores que todavía no tiene un DT definido. Tanto de la fase 1 como de la fase 2 los equipos participantes tiene a su entrenador ratificado o, en el peor de los casos, a detalles de filmarlo.

¿Cuándo llegará el nuevo entrenador de Colo Colo?

Los plazos de Colo Colo se van acortando tras la partida de Gustavo Quinteros. La idea en el Monumental era cerrar el 2023 con un DT contratado, por lo que el 31 de diciembre vendría siendo la “fecha fatal” para el Cacique. Sin embargo, si se toman en consideración las palabras del propio Alfredo Stöhwing, todo apunta que el nuevo entrenador será oficializado en los primeros días del 2024.

