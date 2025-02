Colo Colo sigue trabajando en lo que será su duelo ante O’Higgins por la fecha 2 de la Liga de Primera tras su debut triunfal visitando a La Serena. El Cacique quiere seguir con los abrazos y para eso deberá saber superan a los celestes en el Estadio Monumental.

Lamentablemente para este encuentro se vislumbra una baja en delantera. Se trata de Marcos Bolados, quien en el duelo ante los papayeros del pasado domingo salió lesionado promediando el segundo tiempo.

Tras realizarse los exámenes médicos todavía no hay claridad sobre su estado físico, quedando en duda para el duelo ante los rancagüinos de unos días más.

Postulan a un juvenil para reemplazar a Bolados

Esta situación obliga a Jorge Almirón a tener que buscar un reemplazante, viéndose obligado a variar el once que ha venido jugando en estos primer partidos del año.

ver también “Es como…”: Víctor Felipe Méndez compara a Colo Colo con el CSKA Moscú

En ese sentido el periodista Francisco Eguiluz se la jugó con una particular alternativa: Francisco Marchant. En su calidad de comentarista en el programa Todo es Cancha el comunicador aseguró que “Bolados es inconstante. Cuando no lo tienes, búscalo. Tienes al cabro chico en el banco (Marchant). Si no te convence Bolados, dale todos los minutos”.

“Es una opción para el Mundial y para Colo Colo. Es un puesto donde no tienes un fijo, tienes un muchacho que te ayuda a cumplir una norma y además empezará a mostrarse”, concluyó.

Publicidad

Publicidad

Francisco Marchant ya vio acción con Colo Colo en esta Copa Chile 2025. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que Francisco Marchant jugó 67’ minutos en la victoria del Cacique por 4-0 ante San Felipe por al Copa Chile. En ese encuentro se paró como puntero por la derecha antes de ser reemplazado por Alexander Oroz.

Los números de Bolados en este 2025

En lo que va de temporada Marcos Bolados ha disputado cuatro partidos oficiales con el Cacique, siendo uno por la Liga de Primera y tres por Copa Chile. El antofagastino registra una asistencia en 195 minutos de acción.

Publicidad

Publicidad

ver también “Fueron al TAS 16 veces y perdió siempre, yo no lo contrataría”: Almirón sube al columpio a abogado de la U

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo duelo del Cacique será de local ante O’Higgins el lunes 24 de febrero desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2025.