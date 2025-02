Colo Colo guarda un último movimiento en este periodo de fichajes con una “oportunidad de mercado”. Los albos tienen en la mira la contratación de Tomás Roco, volante ofensivo de 18 años y que quedó libre tras irse de Cobreloa.

Roco decidió no continuar con el cuadro loíno tras confirmarse el descenso del equipo al término de la temporada 2024. Sus ganas están en seguir jugando en la Primera División, algo que se hará realidad si es que logra llegar a un acuerdo con el Cacique.

Pese a que en Calama han puesto una suerte de trabas para que Colo Colo llegue a un acuerdo con el joven jugador, lo cierto es que los albos solo deben pagar los derechos de formación para hacer realidad el fichaje.

Además, el propio Roco se encargó de poner punto final a sus años en Cobreloa en redes sociales, acercándolo todavía más al Monumental.

El adiós de Tomás Roco de Cobreloa

Por medio de su Instagram personal el volante escribió en una publicación que “llegué a la escuela de fútbol de Cobreloa con sólo 4 años y han sido 14 años llenos de aprendizajes, momentos inolvidables y también desafíos. Recuerdo con mucho cariño experiencias como la Santiago Cup 2018, donde con la generación 2005-2006, quedamos a un paso de la final”.

“Pero la vida siempre da revanchas y dos años después volvimos, ya en distintas categorías, logrando salir campeones en ambas. Esos momentos marcaron nuestras vidas, y mis compañeros de ese entonces saben cuánto significan para mí”, agregó.

Tomás Roco jugó diez partidos en el primer equipo de Cobreloa, siendo ocho de ellos en el Campeonato Nacional 2024. Colo Colo lo tiene en la mira como una “oportunidad de mercado”. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Roco afirmó que “hoy me toca despedirme del club que me vio crecer y de una ciudad que siempre será mi hogar. Me voy dejando el corazón en cada recuerdo y con la frente en alto, sabiendo que siempre di lo mejor de mí”.

“Gracias, Calama, gracias Cobreloa y su gente por todo lo que me han dado, me voy en busca de nuevos retos, de crecer como profesional y de construir un futuro mejor para mí y mi familia. Esto no es un adiós, es un hasta pronto, mi querido zorro. ‘No sé hacia dónde voy, pero siempre sabré de donde vengo’”, concluyó.

El mercado de pases de Colo Colo

Los albos en este mercado han fichado a Claudio Aquino (Vélez Sarsfield, ARG), Salomón Rodríguez (Godoy Cruz, ARG), Tomás Alarcón (Cádiz, ESP), Sebastián Vegas (Monterrey, MEX), Víctor Felipe Méndez (CSKA Moscú, RUS) y Emiliano Amor (Libre).