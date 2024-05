Colo Colo tuvo un partido discreto en su visita a Alianza Lima. La cabeza de Arturo Vidal apareció en el momento justo cuando todo apuntaba a una dolorosa derrota, permitiendo que el Cacique se traiga un 1-1 que tampoco suma mucho que digamos en esta Copa Libertadores 2024.

Uno que comentó lo que fue el rendimiento de los albos en suelo limeño fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura cuestionó la poca autocrítica de Jorge Almirón por su planteamiento.

“Él no quiere meterse en la crítica, para él todo le resultó muy bueno. Jugó mal Colo Colo. Cuando vea el partido, y seguramente no lo hará público, se dará cuenta. Fue un desastre el primer tiempo”, afirmó Yáñez.

En ese sentido, el ex delantero advirtió que “Colo Colo en el día de ayer perdió la esencia, ha perdido la esencia donde debe demostrar su historia. No me quiero basar en la historia solo por la historia. Esta es una camiseta importante de un equipo que va a buscar los partidos y no de manera temerosa como en el día de ayer”.

“Esto de jugar con línea de tres y poner a Bolados como carrilero. Tienes que jugar un partido arriesgado, tienes que jugártela. Es preferible quedar eliminado, pero con una propuesta de querer ganar el partido. Si voy a un restaurant, no quiero las sobras, sino que me sirvan el plato de comida. Colo Colo no puede jugar así ante un equipo discreto”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Tras esta igualdad por la mínima con Alianza Lima, ahora los albos jugarán ante Palestino este domingo 19 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2024.

Por su parte en la Copa Libertadores el Cacique saldrá a la cancha para jugar ante Cerro Porteño el miércoles 29 de mayo desde las 20:30 (hora de Chile) en el Estadio General Pablo Rojas de Paraguay.

La tabla de posiciones en el Grupo A de la Copa Libertadores 2024

