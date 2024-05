Colo Colo estuvo a punto de romper otra racha eterna bajo la dirección técnica de Jorge Almirón, pero un cabezazo extraordinario de Arturo Vidal dejó con las ganas del triunfo a Alianza Lima. Gracias a la conquista del Rey, el Cacique rescató un punto en la 5° fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.

Aunque se quedó sin dos jugadores para la decisiva cita con Cerro Porteño en Paraguay: tanto Damián Pizarro como Vidal no estarán en Asunción a raíz de recibir respectivas tarjetas rojas. La del “9” fue directa, mientras que la del autor del empate fue después de una doble amonestación. A raíz de este empate, RedGol tomó contacto con algunos referentes albos para palpar sensaciones.

Fueron casi todas malas. “Futbolísticamente fue un mal partido. Tenía que haber jugado a ganar y no se vio mucho eso. Esa es la manera de encarar los partidos que tiene Almirón. Es el equipo más débil del grupo y Colo Colo tendría que haberlo aprovechado”, marcó Carlos Gustavo de Luca.

Almirón otra vez recibió críticas por su planteamiento táctico inicial. (Violeta Ayasta/Photosport).

“Nos vimos mal realmente, no nos acomodamos con la línea de tres que se pretendía. Pensando en ser ofensivos, no nos acomodó nunca la línea de tres. El equipo se vio incómodo. Bolados estaba lejos del área y de las funciones ofensivas. Tampoco marcaba”, fue la opinión que dejó Gualberto Jara.

Marcos Bolados en acción ante Alianza Lima. (Daniel Apuy/Photosport).

El paraguayo, quien fue requerido para varios interinatos en el plantel estelar colocolino, profundizó su análisis. “Le pusieron un puntero a la espalda de Wiemberg y complicaron con pelotas directas desde un principio. El empate es fundamental, sobre todo porque fue con un hombre menos”, manifestó Jara en la charla con nuestro querido Paulo Flores.

Referentes de Colo Colo desmenuzan el nuevo invento de Almirón en el vital empate contra Alianza

Alejandro Hisis fue otro de los referentes de Colo Colo que pasó por el micrófono de RedGol para analizar el desempeño de Jorge Almirón en el empate 1-1 contra Alianza Lima en Perú. “Por cómo se dio, por lo menos permite pensar en ir a ganar una posibilidad más”, apuntó el Chino.

“Le queda más vida a Almirón. Creo que no resultó el planteamiento táctico, no funcionó y ya en el primer tiempo nos dimos cuenta de que (Alan) Saldivia estaba incómodo. Un tipo que cumple siempre cometió errores que no comete habitualmente”, aseguró Hisis sobre el defensor uruguayo de 22 años que se ha erigido en un bastión albo.

Alan Saldivia disputa un balón aéreo con el argentino Hernán Barcos. (Daniel Apuy/Photosport Alianza de Lima).

Y el Coke Contreras se sumó con su visión del encuentro. “Colo Colo no hizo buen partido. Se vio siempre superado, nunca pudo mostrar lo que por momentos se ha visto en sus partidos buenos. Habría que ver por qué Almirón usó la misma disposición táctica del rival. Veo como que de repente le importara más el enfrentamiento contra los peruanos que el partido de fútbol”, opinó este eximio ejecutante de tiros libres, quien hoy trabaja en el fútbol joven de A.C. Barnechea.

“Creo que Colo Colo se confundió en eso, tuvo que haberlo planteado de otra manera. El gol fue un regalo total de Pavez. Después tuvo la fortuna o la capacidad de empatarlo en una jugada aislada. Tampoco había tenido muchos acercamientos al arco rival”, cerró el Coke.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2024

Colo Colo sigue con opciones de avanzar de ronda en la Copa Libertadores y así quedó en la tabla de posiciones del Grupo A, a falta de un partido entre Fluminense y Cerro Porteño, el último rival albo en la instancia grupal.

