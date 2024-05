Colo Colo se salvó de un papelón y logró empatarle a Alianza Lima en la Copa Libertadores. Los albos terminaron con dos hombres menos, pero rescataron un punto que puede valor oro y que mantiene vivo el sueño de la clasificación a octavos de final. El plantel sigue ilusionado con la hazaña.

Maximiliano Falcón lo demostró así después del partido. “El punto, por como se dio, es positivo, porque dependemos de nosotros de hacer un buen partido en Paraguay y jugar de la misma manera, porque el equipo demostró en lo último después de la expulsión”, manifestó el Peluca.

Alianza abrió la cuenta gracias a un increíble regalo de Esteban Pavez, quien quiso salir jugando y terminó dándole la pelota a Hernán Barcos para el 1-0 a los 42′. Arturo Vidal encontró el empate a los 78′, cuando Colo Colo tenía uno menos por la expulsión de Damián Pizarro. Más tarde, el King vio la roja también.

“Son partidos complicados, sabíamos que ellos iban a buscar el resultado. Los primeros minutos bien con la pelota, después nos aceleramos un poco, empezamos a perder pelotas, estábamos un poco separados y por eso ellos llegaron con alguna jugada de peligro”, evaluó Falcón.

Los albos rescataron un punto que puede valer oro en Copa Libertadores | Photosport

“La idea de nosotros es siempre salir a buscar los partidos. Fue un partido duro en cuanto a duelos, hubo muchas faltas y se trabó un poco el partido”, aseguró el defensa, quien, junto a Colo Colo, espera por el resultado del duelo entre Fluminense y Cerro Porteño este jueves.

“El equipo siempre tiene la actitud para ir a presionar arriba, no dejar jugar al rival en cada duelo. La mayoría de los partidos a partir de los duelos ganados tienes más chances porque el rival no te puede atacar. Con uno menos, no se notó que haya cambiado tanto el duelo, pero con nueve es diferente”, reflexionó.

