El entrenador argentino, al no poder contar con Erick Wiemberg y tener casi descartado por lesión a Óscar Opazo, optará por estrenar un nuevo dibujo táctico para reordenar sus piezas.

Colo Colo jugará esta noche de martes un partido clave por la Copa Libertadores 2024. El Cacique recibe a Alianza Lima de Perú, donde dejar los tres puntos en el Estadio Monumental es crucial de cara al objetivo de clasificar a octavos de final del torneo.

De cara a este partido Jorge Almirón planea dar un golpe de timón pensando en la oncena que partirá jugando. Entre suspensiones y lesiones el argentino está obligado a tener que variar el equipo, sobre todo considerando al que cayó por 2-1 ante Fluminense en Brasil.

Sin ir más lejos el ex Boca no podrá contar con Erick Wiemberg en defensa. El lateral fue suspendido por doble amarilla en el Estadio Maracaná y no estará disponible para recibir a los peruanos.

Además habrá que ver la situación médica de Óscar Opazo, quien salió lesionado la semana pasada ante Cobreloa y ya viene de perderse el clásico con la UC por lo mismo.

Cambio de dibujo

Con este panorama, en primera instancia Almirón armará un 3-5-2 como dibujo táctico, haciendo bajar a la línea defensiva a Esteban Pavez. El capitán albo compartirá esa zona con Alan Saldivia y Maximiliano Falcón.

Por su parte en el mediocampo se vendrá el debut copero de Gonzalo Castellani, quien en labores más defensivas se repartirá esa zona con Vicente Pizarro. Unos metros más arriba y más sueltos en ofensiva, al igual que con la UC, dirán presente Gil con Vidal.

¿Y arriba? Pues volvemos al tridente que tanto ha usado Almirón en estos meses en Colo Colo, esta vez con Zavala por la derecha, Paiva por el centro y Palacios por la izquierda.

Formación de Colo Colo vs Alianza Lima

La oncena alba para recibir a Alianza Lima en el Monumental será con Brayan Cortés en el arco; Alan Saldivia, Esteban Pavez y Maximiliano Falcón en defensa; Gonzalo Castellani, Vicente Pizarro, Leonardo Gil y Arturo Vidal en el mediocampo; Cristián Zavala, Guillermo Paiva y Carlos Palacios en delantera.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Alianza Lima por la Copa Libertadores 2024?

Albos y blanquiazules se verán las caras hoy martes 23 de abril a partir las 20:30 horas en el Estadio Monumental. El Cacique marcha segundo en el Grupo A del torneo con tres puntos, mientras que Alianza es colista con una unidad.

