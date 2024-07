El entrenador del Cacique aún no tiene a todos los fichajes que le pidió a los dirigentes de Blanco y Negro y el segundo semestre ya está en marcha.

La segunda rueda del Campeonato Nacional ya está en marcha y le trajo réditos a Colo Colo, porque los albos le ganaron a Unión Española por 2-1 y se acercaron a la cima de la tabla de posiciones.

El Cacique se quedó con una trabajada victoria en el estadio Monumental, que se resolvió con el gol en el tiempo agregado de Cristián Zavala, quien marcó con un zurdazo al ángulo.

Tras el compromiso se detonó una bomba en el recinto de Macul, porque habló con la prensa el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien indicó que las negociaciones para el fichaje de Mauricio Isla estaban caídas, porque rechazó tres propuestas, situación que complica a Colo Colo.

Jorge Almirón en problemas en Colo Colo

La negociación de ByN con el Huaso está en punto muerto, situación que tiene molesto a Almirón, debido a que el DT pidió hace semanas a un lateral por la derecha y aún no llega.

Mauricio Isla era la prioridad para Colo Colo, ante la imposibilidad de fichar a Matías Catalán, y el resto de opciones que manejaba la concesionaria quedaron descartadas.

Dylan Escobar (Coquimbo Unido), Joaquín Gutiérrez (Huachipato), Felipe Loyola (Huachipato) y Nicolás Fernández (Audax Italiano) eran los otros marcadores de punta que estaban en la carpeta de la sociedad anónima, pero como jugaron con sus equipos en el arranque de la segunda rueda, no podrán ir a Colo Colo hasta 2025.

La llegada de Isla a Colo Colo se complicó.

Ante esto, corren las otras chances, que son futbolistas chilenos que militan en el extranjero, porque no hay cupos para foráneos en el Cacique, y las dos alternativas que hay no son para nada del gusto de Jorge Almirón, según contaron en DSports.

Se trata del defensor Nayel Mehssatou, quien actúa en K. V. Kortrijk de Bélgica, y Matías Fernández de Independiente del Valle. El director deportivo de ByN, Daniel Morón, va a ver si pueden fichar a uno de los dos ex seleccionado, sin embargo aquellos no son lo que quiere el DT de Colo Colo, quien incluso piensa que es mejor que no llegue nadie y seguir contando con Óscar Opazo.

Las horas pasan y el único fichaje, por ahora, para la segunda parte del año que tiene que afrontar en cuadro Popular es el delantero Javier Correa, quien además se lesionó apenas llegó.

