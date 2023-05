Pablo Parra está en la carpeta de Colo Colo pensando en reforzar el equipo para la segunda mitad del 2023. El ex Cobreloa, Universidad de Chile y Curicó Unido actualmente milita en el Puebla del fútbol mexicano, donde lamentablemente ha ido de más a menos desde su arribo a mediados del 2021.

Por lo mismo la familia alba mira con cierto recelo la opción de el volante termine arribando al Monumental, sobre todo considerando las urgencias que tiene el equipo de Gustavo Quinteros de mitad de cancha para arriba.

Por ejemplo Jorge “Coke” Contreras, quien militó en el Cacique en 1993 y 1994, afirmó en charla con RedGol que “si hablamos de creativo, yo no lo veo jugando ahí, muy en la onda de Palacios. A Parra lo veo más como delantero y no sé si sea el ese jugador que necesita Colo Colo. No es un habilitador y tampoco es un especialista en pelotas detenidas”.

“No creo que sea la solución para Colo Colo. ¿Mi solución? Que resucite Chamaco Valdés o yo con 40 años menos (risas). Al equipo le hace falta un jugador inteligente y no los hay, y los que hay, cuestan mucha plata”, agregó Contreras.

Por su parte Gabriel Mendoza, campeón de la Libertadores con los albos, afirmó que “Pablo Parra es un buen jugador, pero no es nombre para Colo Colo. Apostaría por un volante más mixto, que tenga buen pase y llegada de gol. Acá deben llegar sandías caladas. No lo veo como un refuerzo”.

Para cerrar Jorge Aravena, ídolo del Puebla, avisó que “Pablo Parra ha sido muy criticado y no ha tenido un desempeño muy irregular en México, siendo mucho más suplente que titular en el Puebla. Por lo que sé, no ha rendido lo esperado y no sé si alcance para el fútbol chileno”.

“Por ejemplo trajeron al colombiano Castillo, que en el México no jugaba y tampoco lo está haciendo en Colo Colo con Gustavo Quinteros. También está el caso de Lezcano, que allá no jugaba y acá tampoco”, concluyó Aravena.

Desde su arribo al fútbol mexicano Parra ha jugado un total de 48 partido, repartidos en 2.661 en cancha en prácticamente dos años. Ha anotado seis goles y no se ha matriculado todavía con asistencias.