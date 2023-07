Colo Colo sigue mascando su dura eliminación en la Copa Sudamericana 2023. El cuadro de Gustavo Quinteros fue goleado por 5-1 ante América MG y terminó así otra temporada internacional sin llenar las expectativas.

El entrenador del Cacique es el principal apuntado de este nuevo fracaso continental, el que se suma a la eliminación en fase de grupos de esta Libertadores 2023 y al pobre desempeño en las copas del 2022.

Uno que tuvo duras palabras contra el DT albo fue Jorge Valdivia, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio dejó en claro que la continuidad de Quinteros en el club debe ser estudiada al interior de Blanco y Negro.

“La continuidad de Quinteros tiene que ser analizada. Para mí, un entrenador que tiene la responsabilidad de ser el técnico del club más importante de Chile. El que tenía la condición de protagonista en el partido de ayer y que no pudo ganarle al último de un campeonato, con un equipo muy alternativo del fútbol brasilero”, afirmó el Mago.

En ese sentido, el ex volante declaró que “Quinteros al menos tiene que comenzar a ser cuestionado dentro de Blanco y Negro. Si sigue jugando como ayer y le sumamos eso al descontento con lo que pasó, el descontento de algunos jugadores, eso también es un indicador”.

“Por ahí a Colo Colo le faltan jugadores”

Sobre lo que fue el planificación del Cacique de cara al segundo semestre, el formado en casa declaró que “uno también coincide y lo hemos hablado acá que por ahí también le faltan jugadores. Si él como entrenador cree que, para protegerse las espaldas, me hacen falta jugadores. Listo, perfecto, le hacen falta jugadores, pero no ayer, ayer no, ayer no”.

“Claro que no hubo una muy buena conformación. Y quizás no tanto por Quinteros, a pesar de que él es el entrenador y el principal responsable. Los jugadores también tienen su parte y si a mí me dicen que yo soy un volante de contención, yo lo tengo que seguir por todos lados”, concluyó Valdivia.

La próxima brega de Colo Colo será por la fecha 18 del torneo ante Ñublense, pactado para este domingo 23 de julio a las 15:00 horas en el Bicentenario Nelson Oyarzún.