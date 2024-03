Arturo Vidal encendió las alarmas una vez finalizado el primer tiempo de Colo Colo ante Godoy Cruz. El King, de buena labor en la primera mitad, se quedó en camarines por una lesión y no pudo ver en cancha la clasificación alba en la Copa Libertadores 2024.

“Me sentí un poquito apretado, fue el mismo dolor del otro día, pero traté de hacer lo que más pude. Por lo menos jugué 45 minutos para ayudar al equipo, y se logró el objetivo que es lo más importante y lo que el grupo quería”, aseguró el propio Vidal tras el partido.

Jorge Almirón, entrenador del Cacique, también entregó sus palabras en torno a esta dolencia del volante. En conferencia de prensa, el argentino valoró que “cualquier otro jugador no hubiese jugado. Pero como es él, jugó y se recuperó. Pero el entrenamiento casi no lo hizo, llegó bastante forzado. Aguantó medio tiempo y por suerte no se agravó la lesión”.

“Simplemente es una contractura. Supo que no podía más y pidió el cambio, pero no es una lesión grave, simplemente una contractura fuerte, que con el correr de los días se irá recuperando. No sé si para el domingo va a estar, pero no es una lesión grave”, agregó aliviado el ex Boca Juniors.

El próximo partido del Cacique será ante Huachipato este domingo 3 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Si se repite el diagnostico de hace una semana, es bastante complicado que Vidal pueda ver acción con los acereros.

¿Quién será el próximo rival de Colo Colo en la Copa Libertadores?

Tras dejar clasificar ante Godoy Cruz, ahora el Cacique enfrentará al Club Sportivo Trinidense de Paraguay, escuadra que viene de dejar en camino a El Nacional de Ecuador.

Si Colo Colo avanza esta ronda ante los paraguayos, tendrá un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Por su parte una eliminación lo mandará a la misma etapa, pero de la Copa Sudamericana de este año.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.