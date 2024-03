Almirón no come vidrio en la Libertadores: “Obviamente quiero que Colo Colo juegue mejor, pero había que pasar”

Colo Colo recordó su estampa copera ante Godoy Cruz de Argentina. El Cacique, sin brillar, igualó 0-0 ante el Tomba en el Monumental, resultado que sumado al 1-0 a favor en Mendoza, le permitió seguir vivo en la Copa Libertadores 2024.

Jorge Almirón valoró la clasificación ante uno de los mejores equipos en la actualidad del fútbol argentino. Pese a que no se jugó del todo bien, el ex Boca rescató que se jugó en modo copa y se logró el principal objetivo: clasificar.

“Nos enfrentamos al rival más duro de la etapa de clasificación, por algo va puntero en el Campeonato Argentino. Fue un partido durísimo. El equipo jugó un partido de copa, realmente. Tenemos que pasar y vamos a mejorar”, afirmó el argentino en conferencia de prensa.

En ese sentido, el trasandino declaró que “si uno ve el juego, fue muy trabado, muy luchado, no tuvimos paciencia para jugar y el partido tomó otro tinte, otro ritmo. A veces hay que acomodarse a la cancha cuando las cosas no están tan claras. Y el equipo lo trabajó. Por eso me siento orgulloso. Obviamente, quiero que juegue mejor el equipo, los jugadores también. Pero, había que pasar y el margen a mejorar es bastante. Llevamos poco tiempo juntos y tengo confianza en que vamos a jugar cada vez mejor”.

“Para ganar como sea uno tiene que estudiar los partidos y los rivales. El equipo trabajó muchos partidos, cada jugador que le tocó entrar trabajó para el equipo. Son partidos muy duros, muy parejos. Ganamos de visitante, que también hace mucho que Colo Colo no ganaba de visitante. El aforo estaba reducido, pero el público nos apoyó todo el partido, que es importante también, porque es un equipo grande. Y había que pasar”, agregó.

Pensando en el futuro, Almirón aseguró que “el equipo va a mejorar con el correr de los partidos y obviamente la búsqueda es diferente. Queremos que el equipo juegue mejor, que sea protagonista y a veces cuando no se da, hay que trabajarlos como ante Godoy Cruz. Tenemos margen para seguir mejorando. Los jugadores necesitan varios partidos de noventa minutos para acumular el arresto físico para jugar este tipo de partidos”.

“Fue un gran desgaste y salieron acalambrados Cristian y Bolados. Hicieron un gran trabajo, pero por eso hablo de la acumulación de minutos, para que puedan asimilar este tipo de partidos. De a poco lo vamos a ir asimilando, conforme pasen los partidos”, concluyó.

¿Quién será el próximo rival de Colo Colo en la Copa Libertadores?

Tras dejar eliminar a Godoy Cruz, ahora los albos se verán las caras ante Club Sportivo Trinidense de Paraguay, escuadra que viene de dejar en camino a El Nacional de Ecuador.

Si Colo Colo avanza, tendrá un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, mientras que una eliminación lo mandará a la misma etapa, pero de la Copa Sudamericana de este año.

