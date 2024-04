El ex arquero tuvo un ácido comentario para la derrota de los albos en el Estadio Maracaná. “Los triunfos morales son cuando el equipo viene jugando bien y proyecta eso, pero este no es el caso”, afirmó.

Johnny Herrera chaquetea presentación de Colo Colo ante Fluminense: “Los triunfos morales no existen en el fútbol”

Pese a su buena presentación en el Estadio Maracaná, Colo Colo regresó a Chile con las manos vacías tras su duelo ante Fluminense por la Copa Libertadores. Los albos cayeron por 2-1 ante el campeón vigente del torneo en un partido que, considerado el trámite, dejó con gusto a poco a varios.

Sin embargo, hay otro lote un poco más ácido a la hora de analizar el rendimiento del Cacique. En ese grupo se encuentra Johnny Herrera, quien en su calidad de comentarista en TNT Sports aseguró que hay que ir descartando el “triunfo moral” de los albos en el mítico Maracaná.

“Los triunfos morales no existen en el fútbol. Muchas veces uno queda tranquilo aún si pierde porque proyecta un equipo que juega bien, pero Colo Colo no viene jugando bien”, afirmó el ex portero.

En ese sentido, el emblema de Universidad de Chile sostuvo que “creo que fue un accidente que Fluminense nunca se adaptó, porque el primer gol es un golazo. Colo Colo lo sale a buscar y Fluminense les dio un toque, después, por otros motivos, le salió el empate”.

“Insisto, los triunfos morales son cuando el equipo viene jugando bien y proyecta eso, pero este no es el caso”, concluyó Herrera.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo encuentro de los albos será ante Cobreloa el lunes 15 de abril a partir de las 20:30 horas en el Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 8 del Campeonato Nacional 2024.

Por su parte en la Libertadores los albos saldrán a la cancha el próximo martes 23 de abril, cuando desde las 20:30 (hora de Chile) enfrenten a Alianza Lima en Perú.

