La definición del Campeonato Nacional 2024 es algo de lo que se hablará por mucho, mucho tiempo. Colo Colo ganó un título que parecía casi seguro para Universidad de Chile, concluyendo una notable remontada de puntos gracias a una segunda rueda casi perfecta.

Uno de los protagonistas de la gran campaña del Cacique en el segundo semestre fue Javier Correa, quien anotó goles claves que a la larga se tradujeron en la estrella 34 para los albos.

En conversación con los canales oficiales de Colo Colo el argentino hizo su repaso de lo que fue el 2024. Ahí, Correa le volvió a pegar a la U, dejándole un fuerte mensaje que sin lugar a dudas encenderá la Supercopa 2025 que se viene en unas semanas más.

“No me gusta cuando hablan de más, o lloran de más”

El ex Estudiantes de La Plata se refirió a lo que fue la definición con los azules e de toda la polémica que despertaron los videos de Jorge Almirón, afirmando que “se habían dicho tantas cosas, habían hablado tanto”.

“Habían chicaneado como si nos hubiesen regalado el torneo y la verdad que yo me levanto en las mañanas y nadie me regala nada. Dios no más me regala un día más de vida pero después no me regala nada nadie”, añadió.

En ese sentido, el atacante sostuvo que “por eso no me gusta cuando hablan de más, o lloran de más. Si vieran cómo entrenamos, igual que ellos capaz, o más o menos que ellos, pero nadie nos regala nada“, disparó el cordobés”.

“Somos justos y merecidos campeones. Ahora tenemos mucha más motivación para el 2025 arrancarlo y seguir demostrando que somos el más grande de Chile”, concluyó.

Los números de Javier Correa en Colo Colo

Desde su arribo a Colo Colo a mediados de año Correa disputó 17 partidos, anotando cinco goles en 1180 minutos de acción.